疫情｜創科界成立線上平台「疫安通」　提供一站式抗疫資訊

自第五波疫情爆發以來，抗疫資訊混亂，科技創新界立法會議員邱達根聯同香港科創義工聯盟，建立一站式線上抗疫資訊平台「疫安通」。平台列出疫情最新資訊，包括每日確診數字、各區防疫物資存貨、疫苗資訊，以及長者和小孩等指定群組的資訊。



創新及科技局局長薛永恒表示，在發放抗疫訊息上，政府需要承擔主體責任，但過程中需要各界協助，靈活補位，感謝聯盟建立「疫安通」，相信由業界推動可做得更快速和到位，能補足政府做得不完善之處。



提供各區抗疫物資供應實況 由義工更新數據

香港科創義工聯盟發起人、香港電腦學會會長鄭松岩指，留意有關疫情的網上資訊眾多而且分散，為緩解市民焦慮，希望建立簡潔易用的一站式資訊網站，供市民了解情況，現時有100名義工協助收集和整理資訊。

他提到，「疫安通」網站（https://www.standbyu.hk/）每日更新本港確診、死亡和出院數字，並定期由義工上載疫情最新資訊。「疫安通」亦提供各區防疫物資供應實況，列出不同店舖的物資供應，由義工提供資料，市民可在網站登記成為義工。

鄭松岩相信提供物資供應資料有助減少搶購潮，因市民知道市面上有足夠供應。聯盟另一發起人、港區人大代表洪為民表示，網站列出各店舖最後更新資料的時間，市民前往購買物資前，也可先致電店舖查詢。

▼3月14日 深水埗富昌邨富良樓排圍封檢測▼



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設長者小孩指定群組資訊 經義工審核

「疫安通」平台上設有「快速檢測申報平台」、預約疫苗接種和社區檢測中心服務的連結，亦分類列出不同情況的資訊，包括懷疑感染、等候隔離、家居檢疫的處理方法等。「疫安通」提供長者和小孩的特定群組資訊，例如列出長者確診後的應對方法，以及確診小孩在甚麼情況下須送院醫治等。

鄭松岩說，「疫安通」平台上經過義工審核，如果訊息與藥物有關，更會有具專業知識的義工，包括醫生和護士，確保訊息對市民有益無害，才會放上平台。