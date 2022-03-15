疫情︱政府將推免費中醫藥遙距諮詢　首階段惠及2萬居家患者

立法會「與預防及控制疾病相關的附屬法例小組委員會」今日（15日）召開會議，審議多項法律條文。其中多名議員關注到從內地運抵香港的中成藥豁免註冊和使用問題、近日公立醫院離世病人遺體積壓、內地來港醫護的責任問題等。

食物及衞生局副局長徐德義表示，中成藥豁免註冊的問題要小心處理，因為「藥始終是藥」，品質和安全最重要；至於一旦遇上醫患糾紛，由於事故性質各有不同，難以一概而論。他又預告，稍後將會推出支援計劃，讓居家隔離患者免費使用中藥遙距診症，首階段料可惠及2萬人。



議員反映有院舍拒讓長者服中成藥 「等嚴重再去急症啦」

民建聯葛珮帆提到，一些由中央政府送贈的中成藥已豁免註冊，可是一些非由中央而是由其他團體送贈的中成藥未必有。徐德義回應指，中成藥在輕症初期發揮到一定作用，但「藥始終都是藥，處理的時候都要小心，確保品質和安全性」，強調政府會跟進中成藥註冊，做得更加完善。

選委界江玉歡表示，近日收到個案指有在長者院舍、本身是輕症的老人家收到「連花清瘟膠囊」，家人亦知道該長者「熱底」所以適合服用，但老人院以「無收到處方指示」為由拒絕讓長者服用，結果長者病毒量愈來愈高「（快測）條線愈來愈深色，問老人院點算，佢話『冇㗎喇，等佢再嚴重啲送入急症室囉』。」

徐德義回應指，政府一向都認為「病向淺中醫」，中成藥在某些情況之下可以幫到病人減輕病情，最新亦有西方的特效藥抵港，據其理解社會福利署沒有指令不准院舍老人家吃什麼藥，那是個人選擇，但提醒服藥要特別小心，尤其要留意中成藥和西藥有沒有相互影響，最好都是交由中醫或西醫先作臨床判斷。

連花清瘟膠囊。（資料圖片）

稍後將推中醫支援計劃 梁美芬：最緊要打得通

委員會主席梁美芬反映，市民對於中成藥視訊診症獲得的支援不足，難以得到藥物使用的資訊，會否有中央系統提供視訊的諮詢服務。

徐德義指，稍後將會在中醫藥發展基金下，推出新的計劃，支援居家隔離患者讓其免費獲得中醫遙距診症服務，亦會運送免費的治療藥物，預料首階段有2萬名患者受惠，如效果理想會延續計劃及加大名額，詳情容後公布。梁美芬嘆道：「最緊要個電話（支援熱線）打得通。」

▼3月14日 首批內地援港醫護經深圳灣口岸抵港▼



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與內地醫護有醫患糾紛怎處理？ 徐：個案性質不同難一概而論

選委界鄧飛關注，醫管局昨晚表示已委任內地援港醫療隊為「名譽僱員」，其身份等同醫管局的醫護人員，醫管局會為團隊所遇到治療上的問題負上「最終責任」。他指醫患矛盾在任何地方都有，到底這些涉及內地醫護人員的投訴會否上到醫管局公眾投訴委員會、醫委會的層級。

徐德義表示，醫療投訴的事件性質各有不同，難以有統一的例子，「我相信到時一定會有一個程序去處理到底係醫管局內部處理，聯網處理，定係總部，定係公眾投訴委員會，定係透過咩途徑向相關團隊管理層再反映，我相信每一個事件需要呈報嘅程度都有啲唔同，但我相信一定會有條路俾個案處理跟進到。」

有議員倡全民檢測輔以「全民快測」

另有多名議員追問病逝患者遺體積壓的問題。選委界陳凱欣批評，當局對於離世病人的處理太慢和程序繁複，認為認優先處理患者遺體，指收到有個案指長者於3月1日病逝，但到兩星期後都未有死亡證發出，要等待裁定死因，期間不可以殮葬，認為這是進一步增加親屬的傷痛：「已經咁多人死，政府係咪𠵱家先知道有問題呢？」

食物環境衞生署副署長（環境衞生）黃淑嫻指，有一些患者未送到急症室時已死亡，程序上遺體要先移送殮房，再由法醫確認死因，近日由於死亡個案上升所以有滯後，但強調正逐步改善。

此外，選委界簡惠敏分別關注《緊急情況(豁免法定規定)(2019冠狀病毒病)規例》下，如果有一些商業上的合同因為要履行上述法規而無法兌現時，法律有沒有進一步為當事人免責；往後全民檢測時，會否再加上「全民快速測試」作為輔助。徐德義回應指，法例內容需要再行研究，今日未能即時回應；至於全民檢測安排暫時未有細節，政府稍後推出時會講清楚安排。