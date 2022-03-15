自由黨獲捐100萬份快速測試劑　將派予飲食、零售、運輸業員工

新冠Omicron變種病毒傳播力驚人，零售、交通等前線工作人員每日接觸大量市民，染疫風險高。自由黨收到100萬份快速測試劑，將會向飲食、零售、運輸等行業的前線員工派發。



自由黨今日（15日）接收由中央政府支援、廈門一間公司製造的100萬份快速測試劑，將會盡快發放予飲食業、批發零售業以及航空交通業人士使用。如有剩餘，將會透過區議員、地區幹事和義工團隊，向清潔工、保安、安老院舍、獨居長者和基層家庭等有需要人士派發。

自由黨立法會航空交通界議員易志明指，政府有向運輸界前線工作人員提供快速測試劑，但不足以涵蓋所有人員，相信這批物資能夠令更多運輸業員工受惠。

▼3月15日 抗疫的士約30司機染疫▼



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邵家輝指業界需求大 張宇人：減輕行業負擔

自由黨副主席、立法會批發及零售界議員邵家輝表示，零售業界很多前線員工、販商、排檔仍然十分需要測試劑，如員工上班前先自行檢測，可以先堵截企業內的傳播鏈。

自由黨主席、立法會飲食界議員張宇人表示，因為疫情肆虐，估計目前飲食業有三成人手短缺，業界不少員工都已經被要求上班前做快速測試，食肆老闆要自掏腰包購買測試劑，所費不菲，希望這批檢測包能夠減輕他們的負擔。