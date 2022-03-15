疫情︱田北辰倡新冠口服藥分予外展隊　為院舍染疫長者派藥

第五波疫情爆發至今兩個半月，院舍情況尤其嚴重。實政圓桌立法會議員田北辰表示，昨日（14日）走訪屯門、元朗5間安老院舍，派發保護衣和裝備。他認為，政府應該將新冠口服藥分配給院舍外展醫療團隊，讓長者可以立即服藥。



院舍經驗表明 接種疫苗有助降重症及死亡風險

田北辰指，5間安老院舍早前聯絡他們，指需要防護衣、手套和工作時替換的衣服，避免衣服沾染病毒後帶回家。田北辰將自己貨倉的衣服存貨連同保護衣、口罩等物資，一次過送到院舍。

他表示有院舍疫苗接種率高達八成，第五波疫情下確診長者死亡率低過7%，認為疫苗有助減少長者重症和死亡風險。

有院舍在第五波爆發時應該打第二針，但未能找到外展隊伍，其中有一間較幸運，找到醫生到院舍打針。田北辰對於疫情最嚴重時仍願意走在前線的人員表示值得欣賞。

此外，有些長者因已經確診或正在康復，不適宜立即打針，田北辰指雖然特首林鄭月娥提出3月18日完成所有院舍接種，但最終數字仍要觀望。

田北辰探訪的其中一間院舍，在醫院「爆煲」時有24人確診，15人入院，8人死亡，認為如果口服藥來得夠快，當時的外展隊可以立即派藥，相信可以幫到很多個案。因此他指出將口服藥分配給更多外展隊，讓醫生到院舍視情況而給予藥物。