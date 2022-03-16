發展局擬精簡發展程序　黃元山促房委會檢討流程　設發展區負責人

為加快土地發展流程，發展局向立法會提交文件，建議修訂《城規條例》等多條法例，包括縮短城規會制訂法定圖則所需時間，由17個月壓縮至約9個月；城規會制訂圖則過程中，只邀請公眾作一輪申述。



選委界立法會議員黃元山認為修訂方案適切，平衡到「拆牆鬆縛、加快發展」以及「廣納民意、聚焦討論」，同時加快作出專業判斷。他認為，要令市民盡早享受到成果，政府需要負起更大責任，例如責成房委會檢討及公營房屋發展流程；每個新發展區也設立總負責人；以及提高修訂農地地契透明度。



指政府需審視、落實應當拆牆鬆縛之處

黃元山指，政府需負起「主體責任」，以專業判斷視角，審視、落實應當拆牆鬆縛之處，以及擔當「和事佬」，調解社會不同方面，甚至部門之間的矛盾或不協調的地方。他建議運輸及房屋局、房委會以及房屋署仿效發展局和環境局做法，檢視在整個公營房屋發展流程當中有何精簡官僚程序的空間。

他相信要推進北部都會區等新發展區，每一個新發展區也應設立一個清晰的「總負責人」，建議參考以前拓展署的做法，為每個新發展區都設立專項辦公室，「催熟」土地供應，並在過程中為負責的公務員訂立明確的「關鍵績效指標」（KPI），以及相對應的賞罰機制。

黃元山亦期望在地政措施方面有更多交代，除了政府文件提及的土地收回條例之外，土地契約的修訂過程都值得納入檢討，以改善程序和披露。改善方向包括怎樣延伸標準金額的補價制度至新界農地的地契修訂，以及為地契修訂訂立清晰的審查和批核時間表。黃元山期望在審議法例修訂時，政府官員這方面會有更詳盡交代，並納入是次修例範圍。