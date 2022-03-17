邱騰華視察內地抗疫物資物資安排　指已接收過億份快速測試包

商務及經濟發展局局長邱騰華今日（3月17日）到多個地點，了解內地抗疫醫療物資抵港後的物流安排。



政府抗疫物資包在廉署分發

邱騰華首先視察政府委託的一家抗疫物資包包裝工場。物資包內有快速抗原測試包、抗疫中成藥、撲熱息痛、體溫計、夾指式脈搏血氧儀（血氧儀）及口罩等。包裝好的物資會在位於廉政公署的抗疫物資包分發中心安排送遞，邱騰華在廉政專員白韞六陪同下，視察中心運作及抗疫物資包送到中心後的分發及物流安排，感謝廉政公署調配大量人員協助支援抗疫工作。

其後，邱騰華在渠務署署長彭雅妮陪同下，視察堅尼地城的定點污水採樣點，了解前線人員的防疫抗疫工作及所需的保護裝備。

會展及邵氏影城借出作倉儲、物流

邱騰華早前亦前往視察香港會議展覽中心和邵氏影城，該兩處亦是政府最近用作臨時倉儲和物流集散中心。他特別感謝管理香港會議展覽中心和邵氏影城的兩間本港企業無償借出用地，讓供港抗疫醫療物資的貨存和物流安排能力大大增強。上述兩個場地自3月上旬起運作。

內地支援香港的醫療物資，除了供前線人員使用，亦會透過政府部門、「全港社區抗疫連線」及其他熱心社團分發予弱勢社群、接受治療和有需要的市民。

目前經中央協調採購並已接收的快速抗原測試包超過1億份，不同消毒用品及個人保護裝備亦已到港，包括超過1.8億個N95、KN95及外科口罩，以及超過1,600萬件其他保護裝備包括全身防護衣、保護袍、保護眼罩、保護面罩、保護鞋套及手術／檢查手套等。

60萬盒中成藥 絕大部分已分發

特區政府特別感謝中央捐贈共60萬盒的抗疫中成藥。由商經局負責的醫療物資保障工作小組，已將絕大部分分發，包括透過食物及衞生局向因應限制與檢測宣告而須接受「圍封強檢」的居民派發，及透過醫院管理局（醫管局）派發給在隔離設施的確診患者及於18間中醫診所接受治療的人士。其中17萬盒已撥給民政事務總署透過「連線」及其他熱心社團在社區派發，供有需要的市民使用。另外，工作小組採購含「撲熱息痛」成份的止痛退燒藥也陸續到港，大部分將分發予醫管局供病人使用，另外部分會以物資包形式向進行家居檢疫的確診人士派發。