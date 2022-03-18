保就業2022｜商界林健鋒：精準到位　顏汶羽倡如有需要自動延期

政府再次推出「保就業」計劃，將向僱主補貼僱員5月至7月的工資，每名月薪低於3萬元的僱員，可劃一補貼8,000元。民建聯立法會議員顏汶羽歡迎政府的做法，建議清晰列出被剔出計劃範圍的行業，並設立延期指標，有需要時自動延長「保就業」計劃。



行政會議成員、經民聯立法會商界（一）議員林健鋒則認為，措施精準到位為企業帶來「救命錢」，又指部份行業不在計劃範圍之內，呼籲政府細心聆聽各方意見。



林健鋒指是企業「救命錢」 勞聯冀「連續30日無工開」可酌情處理

林健鋒表示，歡迎特首從善如流，推出改良版「保就業」計劃，為受影響企業特別是中小企提供僱員薪酬補貼，形容是精準到位為企業帶來「救命錢」。他預計，計劃可以原本有意裁員或結業的公司有生存空間，保存日後重振經濟的元氣。

有部份行業被易除在計劃外，林健鋒建議政府細心聆聽各方意見，若客觀數據證實受到疫情一定程度打擊，則應該重新納入計劃。

勞聯立法會議員林振昇、周小松歡迎措施，讓停薪留職的僱員和沒有強積金戶口的人士也可以申請，亦高興聽到政府承諾盡快處理所有程序。

對於計劃當中要求「連續30日內無工開」的條件，林振昇和周小松認同政府酌情處理的方向，又指部份散工一個月只工作幾天，收入大減，但又不符合「連續30日無工開」的要求，希望政府從寬處理。

兩人同時擔心部份條件過緊，例如限制月薪3萬元，指部份餐飲業僱員月薪高於3萬元，同時受到疫情影響，建議稍為放寬上限。

顏汶羽促清晰列出不獲補貼行業 陳祖恒：更聚焦幫助企業和僱員

顏汶羽指，政府堵塞了上次「保就業」的漏洞，包括資助補貼必須用於補貼員工、主要資助低薪僱員以及受疫情影響的行業。他期望政府清晰詳細列出被剔出計劃範圍行業，以免僱主與僱員之間出現不必要的誤會。他建議當局可設立延期的指標，例如當失業率依然未能重返3.9%或以下，「保就業」計劃便須自動啟動延期。

紡織及製衣界立法會議員陳祖恒表示，新一期「保就業」計劃更聚焦幫助企業及僱員，讓公帑運用更得宜。他稱，工商界作為數以百萬計員工的僱主，絕不希望在疫情下向員工「開刀」，相信政府再推「保就業」計劃，可助工商界和中小企渡過疫情難關，同時挽留人才、保住員工飯碗。

他認為在第五波疫情下，不少企業已處於臨界點，期望政府加快「保就業」落實的步伐，盡快公佈具體細節並向財委會申請撥款，予僱主可盡快申請資助，達至「及時雨」的效果。

楊永杰。（資料圖片）

楊永杰：補貼金額不應少於上一期

九龍中立法會議員楊永杰支持政府決定，集中資源支援真正有需要的中小微企及基層僱員，但3個月補貼期未必能有效協助企業資金周轉，建議延長補貼期。

新一輪保就業計劃補貼金額為8,000元，較上一輪9,000元補貼為低，第五波疫情對香港的衝擊較以往幾波疫情為大，楊永杰認為第五波疫情對香港的衝擊較以往幾波疫情為大，補貼金額不應低於上一輪計劃，甚至要高於9,000元。楊永杰續指，由於部份僱主領取保就業計劃補貼後，僱員仍然面對開工不足或減薪情況，建議政府規管補貼的用法，確保打工仔能夠真正受惠。

黃元山。（資料圖片）

黃元山冀擴展行業範疇 促設下復常路線圖

團結香港基金高級副總裁兼公共政策研究院院長、立法會議員黃元山表示，大致認同今次計劃更精準支援中小企和一般打工仔，但認為行業範疇需要更廣，不一定只集中於受社交隔離措施影響的行業。他說各行業運作互相緊扣，均受到疫情衝擊，建議剔除行業時更審慎。

長遠而言，黃元山認為政府應設復常路線圖，訂明何時做、如何做，和具體接種率目標，配合其他防疫措施，實現分階段動態清零，以逐步放寬社交距離措施，以及盡早與內地以至國際通關，使本港經濟重拾活力。