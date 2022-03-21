疫情｜全民檢測煞停難斷尾　通關「凍過水」　領導人來港有變數

醞釀多時的全民強制檢測，在政府不斷轉軚下終告難產，特首林鄭月娥今日（21日）宣布暫緩計劃，但稱若時機條件合適，會再考慮是否推行。全民強檢煞停，林鄭在記招中多次搬出內地專家說法做擋箭牌，引述專家指香港社區組織能力較弱，難以做到全民覆蓋，又稱在疫情高峰期進行欠效益。

政府拒推全民檢測，同時又撤銷9個國家「禁飛令」、逐步放寬社交距離措施，多名政界人士直言，這無疑是公告「與病毒共存」，也意味不少港人望穿秋水的與內地通關，已經遙遙無期。



內地學者批林鄭「卸下主體責任」

林鄭月娥宣布暫緩全民檢測，說了一堆「做不到」的理由，包括引述內地專家指應在爆發初期或尾段做，掌握時間十分關鍵，其中後者用於「清零」，識別剩餘染疫者。香港疫情確實仍處於嚴峻階段，今日新增個案達1.4萬宗，但已呈下降趨勢，為何政府不等待疫情回落至4位數或更低，推行全民強檢把疫情斷尾呢？事實上，國家衞健委專家組組長梁萬年昨日就表示，要堅持「外防輸入、內防反彈」的總策略、「動態清零」的總方針，若不追求「動態清零」就會形成規模性反彈，強調追求精準是可以令疫情防控與社會經濟平衡發展。

香港第五波疫情死傷慘重，累積過百萬人染疫，甚至「倒灌」內地影響全國抗疫大局，早已引起內地省市不滿，據聞林鄭今日一方面宣布暫緩強檢、一方面解除「禁飛令」後，已引來內地學者、KOL口誅筆伐，批評林鄭此舉等同「與病毒共存」，港府已「切實卸下主體責任」。

香港與內地通關無期。（資料圖片）

通關無望 田北辰批放棄控主導權

香港與內地原定1月初通關，但第五波來襲後即告泡湯，港府今次暫緩全民檢測，通關恐怕只是鏡花水月。一直主張全民檢測的實政圓桌立法會議員田北辰批評，這是放棄防控疫情的主導權，相信很難今年能「清零」到足以與內地通關，「𠵱家咁做法（不做全民檢測），基本上已等同放棄通關。」

新民黨議員李梓敬質疑，如果香港無能力推行全民檢測，何以當初政府表示計劃推行，而中央又派出大量人員支援香港，批評特區政府浪費中央的心意。他更指，中央政策是「動態清零」，但特區政府似乎陽奉陰違，現時做法是想「與病毒共存」，質疑由始至終根本無打算做全民檢測。另一議員陳凱欣亦指，政府煞停全民檢測之同時，又宣布放寬禁飛令及社交距離措施，某程度上是「與病毒共存」，質疑政府是否打算「打針走天涯」。

值得注意的是，民建聯對煞停全民檢測表示尊重，認為不同疫情階段要用不同手法應對，據聞第一大黨在3月初期已收到風，全民檢測很可能胎死腹中，特別是梁萬年來港視察後，首要目標已改為「三減」。

劉兆佳指中央無可奈何 通關短期難實現

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，早預料港府不會推行全民檢測，因涉及大量人力資源、設施、管理能力，更重要是錯過了疫情爆發初期的黃金時間。他指港府經常出現誤區，以為請求中央支援就是破壞「港人治港」，當錯失良機，現時再做的實際意義已大減，因抗疫焦點已改為減低死亡及重症。

劉兆佳認為，中央對煞停全民檢測無可奈何，因港府根本無信心成功控疫，盡快跟內地通關，「當首要目標做不到，不如嘗試次要目標，改善本港經濟、對外交往，當確診去到低水平，進行『小規模精準通關』，而稍具規模的通關，已經遙遙無期。」

根據目前走勢，國家領導人七一來港參與回歸慶典，會否同樣「凍過水」呢？劉兆佳指，這已非首要工作目標，目前充滿不確定性，而未來一個月非常重要，港府必須把疫情壓下去。今年是香港回歸25周年，有政界中人說，北京期望七一順利換屆，讓新政府上場，若屆時香港疫情仍嚴重，可能要出動後備方案，例如考慮改在深圳為特首及問責官員監誓。