逾3.2萬公僕染疫、7成復工　林鄭否認督導疏懶、工作乏力

第五波疫情至今逾兩個月，政府應變及抗疫能力飽受抨擊。行政長官林鄭月娥主持的例行抗疫記者會，今早（19日）大幅著墨公務員抗疫貢獻，強調不同環節的抗疫工作共動員14萬公務員，佔整個團隊的7成人力。截止3月14日，已有32,200名公務員染疫，佔總公務員數目的17%，逾7成人已經復工。



林鄭表示，大量抗疫工作背後是公務員團隊，他們除了肩負抗疫工作，也要挺住同僚染疫人手減少、以至各方批評的壓力，走到最前線或在後方工作。她稱一定虛心接受所有善意批評，但對於別有用心的失實指控，會即時反駁，強調公務員在嚴峻疫情下盡忠職守、齊心抗疫，不存在「督導疏懶或工作乏力」。



公務員事務局局長聶德權則強調，大部份公務員積極體現承擔，當局絕不縱容沒有承擔的人。他指，公務員會虛心接納外界的意見及批評，明白仍有很大改進空間，但希望公眾不要抹殺公務員克盡己職的努力，呼籲市民在艱難時刻團結一致、同心抗疫。



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林鄭指，大量的抗疫工作從物資供應、疫苗接種，以至興建隔離設施，都有賴公務員團隊協助，向所有堅守崗位為市民服務的人員致謝。聶德權亦感謝前線同事竭力服務市民，他說局方在疫情期間，已極力調動一切人力物力資源協助抗疫，各政策局及部門均各施其職、統籌不同行動。

聶德權強調，大部份公務員積極體現承擔，當局絕不縱容沒有承擔的人。

公僕染疫數目放緩 聶德權：反映整體疫情發展

聶德權提到，近日公務員的感染數字升幅有所放緩，一定程度反映了社會疫情發展。他強調，重視對政府人員的防疫保護，已規定僱員本月底必須打齊兩針，才可以進入政府處所及辦公地點，現時99%僱員已接種一劑疫苗，逾96%已打兩針。

他表示在抗疫工作中，共動員了14萬公務員，由於抗疫工作範疇廣泛，須由不同政策局領軍策劃統籌，食物及衞生局、衞生署及食物環境衞生署，就負責制定及推動整體防疫抗疫的策略及措施。民政事務局、民政事務總署、勞工及福利局、社會福利署負責圍封檢測行動，並支援隔離人士和安老或殘疾院舍。公務員事務局則推動疫苗接種計劃；新聞處負責發布疫情訊息等。

由不同政策局領軍統籌各抗疫工作

聶德權強調，各政策局及部門各施其職，舉例在第五波疫情以來，共進行245次圍封強檢行動，每次行動均安排150至450人手參與統籌，共調動8個政策局、共39個部門的人手。發展局及相關工程部門全速籌建隔離設施，保安局及多支紀律部隊協助管理，又動員69,000人執行維持每日社會秩序及治安的工作。政府為了加快追蹤感染個案，擴充及加設了個案追蹤辦公室，也動員了12部門及430文職人員參與其中。

聶德權表示，公務員確診須隔離檢疫，難免對公共服務有所影響，非緊急服務亦有所調整，政府現維持緊急必須的公共服務，如緊急救援、出入境管制站運作、郵件派遞服務等。因應市民所需，多個部門仍繼續維持必須服務。