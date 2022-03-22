加快造地擬「邊填邊規劃」　議員批先斬後奏　政府：先經立會批准

立法會發展事務委員會今午（22日）召開會議，討論精簡規劃發展法定程序的修例工作。政府建議縮短城規會制定圖則的法定時間，只接受一輪的公眾意見表述，並允許填海工程「邊填海、邊規劃」等。



發展局局長黃偉綸表示，諮詢了不同持分者後，能在今年第四季向立法會提交修例草案。黃偉綸指，修例後發展項目由「生地變熟地」的程序，一般可由6年減少到3年半至4年。新思維狄志遠質疑修例允許「邊規劃、邊填海」等同先斬後奏，黃偉綸指，獲立法會通過的填海工程，基本上訂定了填海需要和範圍，不會突然改變。



盧偉國籲態度須變：土地嚴重不足仍兼顧高限？

民建聯劉國勳關注修例後能否加快北部都會區等大型發展項目落成；工聯會陸頌雄則稱，公屋輪候時間屢創新高，質問政府會否設專門機構，優先審批公共房屋用地和政府設施，達致「3年上樓」的目標。

黃偉綸表示，修例後發展項目由「生地變熟地」的程序，一般可減少2年至2年半，即整個程序由6年減少到4年至3年半。他指，公屋用地是重中之重，每年有7成土地用作公營房屋，過去一段時間城規會個案中有8成是公共房屋，未來會進一步上升至9成。

經民聯盧偉國支持修例，但認為最重要的是政府應對問題的態度徹底改變。他提到以往在城規會公聽會上，市民發表意見重複，加上政府過於「書生氣」，在土地供應嚴重不足下，仍然要應付市民減低密度、限制發展高度、著重景觀等要求，在嚴峻情況下奢談這些要求是令人費解。

狄志遠。（會議截圖）

遭質疑削公眾參與 黃偉綸：書面處理符程序公義

狄志遠指，由城規會篩選能提供「具建設性意見」的市民參與公聽會是不可接受，做法削弱公眾參與，希望當局作修訂。他質疑修例允許「邊規劃、邊填海」等同先斬後奏，質問如何確保政策公平性。

黃偉綸回應指，填海工程獲立法會批准後，基本上填海需要和範圍已經訂下來，填海需要不會突然消失，僅餘道路規劃等詳細計劃，認為應該與填海工程同步進行，又指局方會以書面方式處理市民的意見，不認為會削弱市民參與，強調是符合程序公義。