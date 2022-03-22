紫荊調查：近九成受訪者認同「三減」目標　65%支持「動態清零」

第五波疫情高位橫行，政府在中港專家建議下提出多項抗疫方針，而中央專家組提出「三減」（減少重症、減少死亡、減少感染）目標後，政府圍繞此目標推出抗疫措施。



紫荊研究院進行民意調查，指78.5%受訪者認為中央專家組的工作對香港抗疫有幫助，更有87.7%受訪者認可中央專家組提出的「三減」目標。



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78.5%受訪者認同中央專家組意見有幫助

紫荊研究院於3月16日至21日用電話隨機抽樣訪問1,061名市民，結果顯示，78.5%受訪者認為中央專家組的工作對香港抗疫有幫助，只有14.2%認為沒有幫助。研究院認為，結果反映專家組對香港疫情防控工作提出一系列有針對性的意見建議，為香港控制疫情的快速蔓延發揮了積極作用，得到了市民的普遍肯定。

專家組提出「減少重症、減少死亡、減少感染」作為香港抗疫工作的階段性目標，得到特區政府重視和採納。有87.7%受訪者認可「三減」目標，僅6.5%表示不認可。

83%支持內地醫護助港 82%認同中央支援增信心

內地對港給予大量抗疫支援，其中包括派出內地醫護人員協助抗疫。調查指83.2%受訪者表示支持內地醫護人員來港支援，10.6%表示不支持。此外，有81.8%受訪者指，因中央支援而增強了對香港抗疫的信心，研究院指結果顯示中央支援為香港抗疫工作打了一枝「強心針」。

調查亦問到私立醫院抗疫工作，有91.2%受訪者認為私立醫院應更積極參與抗疫工作，僅4.6%表示不認同。

梁萬年在陳肇始陪同下，到訪位於土瓜灣體育館的社區檢測中心及青衣社區隔離設施。（政府新聞網圖片）

紫荊研究院：堅持「動態清零」對香港社會最負責任

第五波疫情之下，「動態清零」和「與病毒共存」的爭論不絕。有65.4%受訪者認同堅持「動態清零」仍然最符合香港社會整體利益，28.9%表示不認同。紫荊研究院認為，市民覺得嚴峻的疫情大大增加了「動態清零」的難度，但如果半途而廢，就此「躺平」，放任病毒肆虐，香港一定會付出更加沉重的代價。研究院說，唯有毫不動搖堅持「動態清零」，才是對香港市民福祉最有利，對香港社會最負責任的做法。