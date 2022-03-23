疫情｜梁栢賢質疑圍封無意義　林鄭感詫異：有成效為何不繼續

政府早前因檢測能力有限，而暫停圍封小區的「強制檢測公告」，隨著疫情放緩，個案回落，政府恢復發出「強檢公告」，圍封區內市民一律要採樣進行核酸檢測。特首林鄭月娥今早（23日）出席例行抗疫記者會，表示政府希望及早找出無徵狀感染者，截斷病毒傳播鏈，透過圍封進行核酸檢測，與派發快速測試包同樣重要。



醫管局前行政總裁梁栢賢早前指，本港染疫者逾百萬，當中家居隔離人士至少30萬，確診者會將病毒排出，質疑因污水檢測陽性而圍封強檢，是浪費資源及擾民。林鄭月娥在記者會不點名回應，對有醫學界人士質疑檢測感到詫異，強調從一開始檢測已經被視為有效的措施，過去兩年頗有成效，看不到為何不繼續。



林鄭：政府不躺平 抗疫非路線之爭

林鄭月娥強調，本港檢測能力加強，也有更多隔離中心，應更主動進行核酸檢測，形容這是過去兩年一直進行，而且頗有成效的做法，看不到為何不繼續。

港大醫學院昨天發布最新疫情推算模型研究，政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉認為要及早決定香港未來抗疫前路，選擇「動態清零」，抑或「走向風土病」，而前者僅屬中轉站。林鄭表示，相關研究具參考價值，但學術評估畢竟只是學術，現實情況複雜得多，政府不可以只靠模型研究制定政策。

她指，目前並非兩條抗疫路線之爭，政府抗疫目標清晰，希望保護市民身體健康，社會恢復常態，強調政府的抗疫精神是「努力不懈，堅定信心，不躺平，亦不心存僥倖。」她說會以科學為本制定防疫政策，「冇諗住博懵！」