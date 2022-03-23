林鄭：抗疫過程若遇窒礙有法必用　政務司已按緊急法行使3項豁免

特首林鄭月娥今日（23日）出席立法會答問大會，有議員關注政府動用《緊急法》準則，林鄭回應指政府有法必用，如果任何現行法規窒礙抗疫工作，必定會使用《緊急法》；至於具體用在什麼地方，細節交由政務司司長解釋。

政務司司長辦公室發言人回應指，因應疫情實施的《緊急規例》由上月生效至今，政務司司長已就三類項目行使豁免權，包括就中央援建落馬洲河套區的應急醫院。



包括豁免援港內地醫療人員註冊

選委界立法會議員簡惠敏在會上問到，政府使用《緊急法》豁免一些中央援港措施的法律困難，可否多解釋一點用了在什麼地方。林鄭回應指，抗疫是頭等大事，亦是打一場抗疫戰，「我們既然有法就必用，只要在抗疫過程面對有任何現行法規會窒礙抗疫工作都會使用。」

政務司司長辦公室發言人傍晚表示，自《緊急規例》於2月24日生效至今，政務司司長已就三類項目行使豁免權，豁免相關人士或項目所須符合的法定要求，包括就中央援建落馬洲河套區的應急醫院，及其他社區隔離治療設施工程作出豁免，興建臨時橋樑連接深圳及河套區圍隔工地，以保障他們的生命安全和健康，院舍只需獲得社會福利署的同意便可以。

第二項豁免是讓安老院舍可使用牌照批准以外的適合地方，分隔及照顧確診長者與非確診長者。第三項是為援港的內地醫療人員豁免相關註冊等法律規定。

發言人指，《緊急規例》的豁免權適用於包括牌照、許可證、註冊等法律限制，只要是符合預防、控制傳播或治療，或管控疫情等目的，政務司司長都會按實際需要依法豁免。