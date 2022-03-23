防疫基金｜議員質疑未涵蓋港鐵保安清潔　林鄭指會不停補漏拾遺

政府推出第6輪防疫抗疫基金，設「臨時失業支援」，並向物業管理和政府相關機構的前線清潔以及保安人員提供每月2,000元津貼，為期5個月。多名立法會議員今日（23日）在行政長官問答會上，要求政府擴大資助涵蓋範圍，工聯會黃國指，機場和港鐵的保安及清潔工人並無納入資助範圍。



特首林鄭月娥承認計劃有遺漏，政府亦發現遺漏了兩批人，強調政策原意是一視同仁，會不停「補漏拾遺」，讓所有保安和清潔工人也能獲得資助。



顏汶羽倡支援就業不足人士 林鄭：難百分百覆蓋

民建聯顏汶羽稱，開工不足的人士未能受惠於「臨時失業支援」，希望當局放寬門檻。林鄭月娥指，政府抗疫的同時也很關心打工仔福祉，臨時失業支援盡量寬鬆處理，例如停業的表列處所員工都可受惠。但她指出，每套計劃都很難全面做到百分百覆蓋，政府盡量擴大涵蓋面，有一些恆常的計劃，譬如在職家庭津貼，工時門檻都已大幅下降。

她補充，現時有很多社區隔離設施需要聘請短期人手，議員如見到開工不足的市民，願意投入協助抗疫的工作，可以鼓勵他們申請報名。

黃國指，機場和港鐵等機構的保安及清潔工人並無納入資助範圍。 （立法會直播截圖)

林鄭稱會繼續與業界商討防疫基金6.0細節

工聯會議員黃國指，抗疫基金遺漏了停航的港澳船船員，又指速遞行業工商件派發受疫情影響，希望「保就業」計劃能涵蓋有關企業，另外機場和港鐵等機構的保安及清潔工人並無納入資助範圍。他又促請將「臨時失業支援」的原收入上限由3萬元增至5萬元。

林鄭月娥表示，在支援打工仔措施方面，已要求防疫抗疫基金6.0涵蓋面要廣闊，會要求運房局審視港澳船員的問題。她續指，今輪「保就業」計劃參考了上一輪的經驗，沒有受到疫情影響或規模較大的企業不獲津助，相信這些公司可以自行處理，至於速遞公司，若僱員少於50人也屬於津助範圍內。

她提到，第六輪抗疫基金仍未提交立法會，未來會與繼續業界商討細節。她又指保就業資助對象，以3萬元月薪員工為限，已涵蓋了全港75%打工仔，相信未有涵蓋的僱員，平時賺得比較多，並非計劃的協助對象。

至於第六輪抗疫基金之下，向前線清潔保安提供的合共1萬元津貼，林鄭月娥表示所有保安和清潔工人也能獲得資助。她承認政府「漏咗兩批人」，包括學校的保安和清潔人員，以及醫管局的保安和清潔人員，「黃議員提到嘅其他機構我哋再睇睇」。林鄭強調會不停「補漏拾遺」，不排除會繼續微調，以支援有需要的勞工，指政策原意是一視同仁。