政壇諸事町｜經民聯兒童疫苗接種活動　梁君彥父子兵頒簽名證書

第五波疫情仍然高位橫行，長者、兒童仍要加快接種疫苗保護自己。經民聯今日（22日）就舉行兒童疫苗接種活動，打針的小朋友更有機會得到立法會「大主席」梁君彥頒發的簽名證書。



經民聯與民政處深水埗舉辦活動 助街坊打針

經民聯與民政事務處在深水埗合辦「耆樂同『深』齊接種疫苗」，榮譽主席兼立法會主席梁君彥，以及經民聯青委會主席梁宏正「父子兵」齊齊參與。活動設有兒童專場，梁君彥等一行人即場為接種疫苗的小朋友簽發證書，還贈送小禮物。

活動免費為近300名市民接種科興疫苗，梁君彥指目前疫情處於高峰平台期，提醒市民不要鬆懈，又指經民聯明白市民預約接種疫苗時遇到困難，因此舉辦這項活動，協助街坊打針。

下月中恢復面授課堂 梁君彥冀九成兒童打首針

梁君彥說，政府已宣布幼稚園及小學最快可於4月19日恢復面授課堂，呼籲家長在開學前安排兒童最少打一針，以減低疫毒在校園傳播的風險，希望恢復面授課堂時，兒童首針接種率可達到九成。

有參與活動的家長反映，為小朋友接種疫苗的地點選擇不多，而且名額有限，多次網上預約不成功，是次活動為他們解決了接種困難。