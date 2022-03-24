青少年抗疫連線加碼派5萬抗疫物資包　明起接受申請

「青少年抗疫連線」周四（24日）舉行線上記者會，早前牽頭啟動的「童心抗疫YouAndMe」行動，迅速在疫情嚴峻期間派發1萬份抗疫物資包大獲好評，行動將在明天早上9時起加碼接受申請，名額共5萬個，望能幫助更多有需要的基層青年。



有份出席的中華全國青年聯合會秘書長劉愛平表示，現時內地疫情雖然有壓力，但香港只要有求，祖國定必有應。她亦誇獎很多在國內的香港青年自動請纓成為義工，為內地疫情防控出一分力，站在抗疫最前線。香港中聯辦青年工作部部長張志華則指，中央高度關注香港第五波疫情發展，時刻牽掛着香港人，並迅速籌募了總值超過1.5億元的物資，全數交予青少年抗疫連線，將物資送到有需要的基層青年手上。

青少年抗疫連線由全港抗疫義工同盟，聯同香港青年聯會及多個青年團體於本月初成立，隨即啟動「童心抗疫YouAndMe」活動。全港抗疫義工同盟總召集人陳振彬感謝中央及一眾援港人員快速回應香港抗疫需要，並協助援建治療設施，他將會動員全港義工力量，盡最大能力配合香港政府的抗疫工作，推動全港義工大團結。行動至今已開展多項工作，包括：支援安老院推動疫苗接種、援助居家隔離人士及一線員工、協助舊樓消毒、提供愛心車隊及線上醫療諮詢等，亦將推動十萬名義工參加政府物資包派發，繼續為市民紓困。

▼3月23日 翠屏北邨翠梅樓圍封檢測▼



+ 2

包括快速測試套裝、兒童口罩 最快周日可領取

青少年抗疫連線召集人梁毓偉指，在各項行動接觸不少基層家庭，有家長向他表示，全家人因為擔心感染新冠病毒，除了前往接種疫苗以外，已整個月沒有踏出家門，令他感受到基層家庭在抗疫上的無力和困難，也讓他更覺行動所做的事是有意義。盈科拓展兼香港電訊主席李澤楷早前亦捐出一萬張300GB的流動數據卡，以助兒童居家抗疫學習，並表示會持續在不同方面支持香港市民。

青少年抗疫連線將在明天早上9時起，再次接受抗疫物資包申請，物資包內含快速測試套裝、兒童口罩、流動數據卡及大灣區資訊通，市民只需輸入姓名、電話、身分證首四個字，最快可在周日（27日）在十八區的派發站領取，名額5萬個，預料整個計劃共30萬家庭受惠。