管浩鳴李鎮強去信陳肇始　倡康復者抗體測試納「疫苗通行證」要求

選委界立法會議員管浩鳴聯同自由黨議員李鎮強，今日（24日）去信食物及衞生局局長陳肇始，促請政府增設呈報平台，讓未有在限期內呈報的新冠快速測試呈陽者補交資料，並考慮將抗體測試結果納入「疫苗通行證」的康復者要求。



有快測確診者未趕及限期前申報 倡增設平台補交資料

他們指，當局容許市民補交快測陽性結果的申報程序時間不足，2月26日至3月5日期間快測結果呈陽性的市民，須於3月14日前經衞生署「2019冠狀病毒病快速抗原測試陽性的呈報平台」補交資料，惟不少市民因各種原因，包括長者因不諳上網、確診者因身體狀況不佳、照顧者因無暇顧及，以及訊息未能傳達至市民大眾等，未能及時於指定一星期內補交資料，因而沒有補發隔離令或檢疫令以作證明之用。 他們建議政府增設多一個呈報平台，讓3月20日或之前未能及時呈報的快測呈陽者補交資料，以獲取相關康復或感染證明。

另外，他們認為，政府可考慮將康復者進行的抗體水平測試結果納入「疫苗通行證」康復者要求中，確保其體內仍有足夠的抗體水平，此舉可向康復者提供多一個選擇，讓他們可使用相關證明以暫時取代康復紀錄二維碼。

他們提到，根據第599章《預防及控制疾病條例》，任何人違反或明知而向衞生署提供虛假資料，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款1萬元及監禁6個月，相信已有足夠阻嚇力，可確保市民向政府提供正確資料。政府亦可積極抽查申報人士之抗體水平，以防虛報。