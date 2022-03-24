11國際航企致函林鄭　批檢疫規定全球異數：導致貨機避飛香港

政府早前宣布，下月起取消對英美等9國的客機「禁飛令」，並放寬港人回港檢疫期，但未能為航空業掃除疫下障礙。國泰其後宣布，復飛後也只會就每條相關航線每14天安排一班航班，以應對依然生效的航線熔斷機制。



11間國際航空公司昨天（24日）聯署向特首林鄭月娥發信，呼籲取消對貨機機組人員起飛前及抵港的檢測要求，改以閉環式管理，既可確保機員與社區分隔、也可以避免出現機員因確診隔離而擾亂航班營運。



聯署的包括英國航空、聯合包裹UPS及聯邦快遞FedEx，他們說相關規定有違國際航運慣例，全亞洲唯獨香港有此規定。而這個正正是他們避開不飛香港的關鍵原因，指相關檢疫安排超出他們的忍受限度，希望香港可再次作為航空樞紐，令航班恢復正常。



反建議跟從內地：封閉式管理貨機機員

聯署信提到，香港對機組人員的檢測安排是全球異數，除了會導致延誤，亦令機員有被送隔離的風險，擾亂了航空公司的營運。他們反建議，香港應該參照內地對貨機機組人員實施閉環管理的做法，令所謂高風險機組人員可與社區分隔，減少外國航空公司的營運不確定性，恢復在香港中轉，並正常營運航班。

參與聯署的，還有美國聯合航空、加拿大航空、日本航空及紐西蘭航空，《香港01》正向特首辦及運房局查詢。