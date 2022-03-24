禁飛令｜留英港生錯過外公最後一面　冀解禁後趕赴喪禮　再遇困難

全球新冠肺炎疫情反覆，港府今年初起對美國、英國、加拿大等九個國家實施「禁飛令」。16歲的港人黃同學目前於英國留學，其外公早前在港染疫離世，不過由於禁飛令，令他錯失見親人最後一面。政府宣布4月1日解禁，他希望能回港趕赴喪禮，但目前即使買到極少數量的航班，仍未訂到檢疫酒店，令他很徬徨，「好擔心會唔會連喪禮都去唔到。」

他希望當局容許返港人士，在符合特定條件時可家居檢疫，免除訂酒店之苦。



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無法見外公最後一面 曾考慮迂迴回港

港府今年初因應澳洲、加拿大、法國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國的Omicron疫情嚴峻，實施航班熔斷機制，禁止相關地區民航客機載客着陸香港，大批港人滯留在外地無法回港。

港人黃同學目前於英國就讀高考課程，其患癌的外公，上月更感染新冠病毒，病情嚴峻，故他由上月起已不斷搜尋返港的方法。當時本港仍對英國設禁飛令，他亦有考慮先到泰國逗留14日後再返港隔離，「波折啲路嘅都有諗過」。

上周外公因病離世，黃同學亦無法見其最後一面。

▼3月21日 政府在抗疫記者會公布復常路線圖▼



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4月復飛後航班極少

日前特首林鄭月娥公布於4月1日取消禁飛令，黃同學終見曙光。他當日立即搜尋回港機票，不過最快要預約至5月中，「直航航班真係十隻手指數得晒，機票只剩很少」，亦未知能否趕及公公喪禮。

不過由於擔心轉機有檢疫、簽證等問題，最終以7,500元購得來回機票.

▼3月21日 政府宣布將分階段放寬社交距離措施當日市面情況▼



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檢疫酒店一房難求

至於檢疫酒店方面，黃同學自上月已不停更新酒店網頁，又多次打電話聯絡酒店，不過亦未能覓得空房，「就算有位，個價錢都貴到頂唔順」。

即使港府宣布港人返港在酒店的檢疫期縮至最短7日，檢疫酒店開始鬆動，但仍未能訂到可以配合他回英國上課的時間。

籲可在家檢疫

他直言，慶幸可以回港，但依然困難重重，包括早前港府將部份供海外人士來港的檢疫酒店，改作接收確診者的隔離設施，令訂房更緊張。他呼籲港府要提供足夠房間，以及容許返港的市民，在滿足特定條件下在家檢疫。

▼3月21日 政府宣布最快4月20日放寬社交距離措施▼

