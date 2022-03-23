禁飛令撤銷　滯英港生憂難訂檢疫酒店　續繞新加坡「洗底」再返港

本港新冠肺炎疫情持續，港府周一（21日）公布由4月1日起，撤取美國、英國、加拿大等九個國家的來港禁飛令。有英國留學生在措施公布前，已購買機票往新加坡逗留14日「洗底」，由於無法取消新加坡酒店預約，加上難以更改港檢疫酒店時間，惟有繼續轉折行程，先往新加坡再返港檢疫，「當係去旅行玩幾日。」

她估計行程比直接返港額外花費約1.5萬元，批評政府朝令夕改，決策非常差，「呢幾個月一直挑戰大家底線，令精神好緊張，完全估唔到下一步會係點，打亂晒所有計劃好嘅事。」



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禁飛令不含新加坡 留14日可回港

港府去年因應澳洲、加拿大、法國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國的Omicron疫情嚴峻，實施航班熔斷機制，禁止相關地區民航客機載客着陸香港。隨着本港爆發第五波疫情，有逾百萬人確診，特首林鄭月娥周一承認有關禁飛令已經不合時宜，遂決定4月1日取消禁飛令，而港人返港在酒店的檢疫期亦縮至最短7日。

留學英國的港生楊小姐因課程即將完結，計劃在5月初返抵本港。她指1月時曾預訂4月中返港航班及檢疫酒店，不過2月政府宣布延長禁飛令，令行程告吹，而航空公司更指料至4月底亦無法返港。因此她決定先赴未有禁飛令的新加坡14日，再返港檢疫14日。

楊小姐估計，先赴新加坡再返港的開支，比直接返港約額外多付1.5萬元。（受訪者提供）

已預訂新加坡酒店不可退款 機票只可退回六成票價

楊小姐估計，先赴新加坡再返港的開支，比直接返港約額外多付1.5萬元，涉及英國往新加坡機票約5,000元、14晚酒店近7,000元，以及保險等費用。雖然港府取消英國返港禁飛令，不過她決定繼續行程，並解釋因新加坡酒店預約不可退款，而機票最多只可退款60%，「通行證都搞埋，係差去嗰下，啲錢唔去就無咗，惟有當去玩幾日。」

她又稱，現時十分擔心返港航班會被「熔斷」，不過考慮到萬一英國返港航班遭「熔斷」，再購買另一航空公司機票將花費更多，「加上無直航，時間要好長」；而即使新加坡返港航班遭「熔斷」，仍有不少航空公司選擇，價錢亦較便宜，故仍決定繼續赴新加坡行程。

對政府決策感無耐：突然打亂晒

楊小姐批評港府決策非常差，直言對措施突然變更感到十分無奈，「就算好似我咁計劃好晒所有嘢，都可以突然打亂晒，政府究竟係咪同市民作對？」她又表示，即使可回港，現時不少在英港人亦無法預訂檢疫酒店，「有機票都無用，大家精神緊張不停搵酒店。有房都要捱貴酒店 ，唔係每人都可以負擔到。」

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