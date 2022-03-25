市民染疫被扣工資　何啟明：若勞資協調不果可求助勞工處

政府向立法會提出修訂《僱傭條例》，訂明容許確診者和接受強檢的僱員申領病假，條例目前在立法會中止待續，立法會內務委員會已通過成立法案委員會處理。對於有市民反映染疫後遭僱主扣減工資，勞工及福利局副局長何啟明今日（25日）表示，希望僱主明白，容許僱員放病假並非僱員有得益，而是避免公司有更多人感染。若勞資兩方未能協調，僱員可向勞工處求助。



料法案委員會本周成立 盼早立法確立病假安排

何啟明稱，勞工處3月份發出指引，容許僱主同僱員就新冠病假方面互相協調，希望僱主明白容許僱員放病假，並非僱員有得益，而是避免公司有更多人感染，若勞資兩方未能協調，僱員可向勞工處求助；倘若勞資雙方無法自行解決，僱員可向勞工處求助，甚至向勞資審裁處投訴。

他預料，立法會有關修訂《僱傭條例》的法案委員會將於本周內成立，希望立法會盡快完成審議，確立有關新冠肺炎病假的指引。

對於有市民希望當局接納2月26日前的快速測試結果，何啟明指，2月26日前的快測結果不獲衞生署承認，會再與當局商討做法。