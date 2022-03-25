11國際航企促閉環管理貨機　林鄭承諾考慮：但不能鬆懈影響通關

11間國際航空公司聯署致函特首林鄭月娥，呼籲取消對貨機機組人員的檢測要求，改以閉環式管理取替，既可保機員與社區分隔、也可以避免出現機員因確診隔離而擾亂航班營運。



林鄭今早（25日）在疫情記者會確認已收到信件，並轉交運輸及房屋局考慮，強調「會採取合理措施」，考慮過後若有措施將再作公布。但她強調，所有牽涉航班及入境的措施，大前提都是外防個案輸入，保護香港免受影響，強調目前不會放棄外防輸入政策，否則將影響與海內外通關。



林鄭強調目前不會放棄外防輸入政策，否則將影響與海內外通關。

11國際航企致函林鄭 批檢疫規定全球異數：導致貨機避飛香港

我哋暫時唔會放棄外防輸入政策，否則大家想見到，同內地或海外嘅通關機會將隨之減低。 林鄭月娥

林鄭表示，正如世衞所指，疫情在不同地方依然嚴峻，香港不可鬆懈下來，應保持戒備，務求盡早走出第五波疫情；考慮航空公司的要求後，會有合理回應。她說香港在抗疫過程中「要搵出自己走嗰條路」，防疫措施會不斷改善。

航企：因現安排而避飛香港 田北辰同認機艙留宿

聯署的包括英國航空、聯合包裹UPS及聯邦快遞FedEx等國際航空巨頭，他們說香港就貨機機員的檢疫規定有違國際航運慣例，亦是全亞洲唯獨。在現行安排下除了會導致延誤，亦令機員有被送隔離的風險，擾亂了航班運作，令他們避開不飛香港，反建議香港應參照內地對貨機機組人員實施閉環管理的做法。

立法會議員田北辰表示，現時内地及澳門對貨機人員閉環式管理非常嚴格，機組人員逗留期間被禁止離開機艙，直至原機離開，認同香港可以仿傚。