葉劉淑儀倡立法強制長者接種疫苗　建議兩醫生許可即打針

行政會議成員、新民黨主席兼立法會議員葉劉淑儀昨日（25日）探訪觀塘佛教沈馬瑞英護理安老院，送贈抗疫物資。她今日（26日）於社交專頁發文，建議當政府立法強制長者獲兩名醫生證明情況許可後接種疫苗，為第六波疫情出現做好準備。



葉劉淑儀今（26日）於Facebook發文稱，本港新冠肺炎確診者死亡率冠絕全球，60歲以上未接種疫苗的長者佔死亡總數六成，行會成員極為關注。她引述兒科醫生、行政會議成員兼疫苗接種計劃專責工作小組成員林正財曾建議，由醫生決定為長者接種新冠疫苗，但被「生命倫理學者」區結成反對，因認為替長者接種疫苗非最急切任務，須制定法例及在緊急情況下，授權醫生替長者接種新冠疫苗。

認為599章說明已是緊急醫療狀況 可強制打針

葉劉淑儀則認同林正財，指本港2020年2月初已根據第599章《預防及控制疾病條例》第8條，確定已進入緊急醫療狀況，且近日多名專家提醒香港或出現第六波疫情，她認為須作最壞打算及最好準備，倡當局利用第599章《預防及控制疾病條例》法例，立法強制長者在兩名醫生證明在許可的情況下接種新冠疫苗，挽救更多長者的生命。

葉劉淑儀昨（25日）到觀塘一間護老院派發1,000套快速檢測包、500套防護衣、50個面罩及500個N95口罩。她指，該院舍共有200名院友，約七成已感染新冠肺炎，其中10%，即20名長者離世，另有近半職員確診，部份員工已康復並重新投入工作。

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院舍缺人手送染疫長者到方艙醫院治療

院長陳瑞華反映，大部份家屬都不願讓長者接種疫苗，僅少數家屬會攜院友出外接種疫苗，而未接種疫苗而體弱的長者，感染後病情迅速惡化並於短時間內離世，慨嘆有否接種疫苗的長者狀況分別極大。另外，陳瑞華表示，儘管近日確診數字有回落，但院舍卻不願將長者送往方艙醫院，因政府要求院舍自行安排護送長者，但院舍缺乏人手及能力安排。