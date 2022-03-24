陳恒鑌聯同新冠康復者到安老院派防疫裝備　 感謝中央捐贈物資

民建聯立法會議員陳恒鑌今日（24日）聯同社區幹事及新冠康復者，到位於荃灣富麗花園的慶楠護老院送上防疫裝備，包括一批N95口罩、快速檢測包、消毒酒精及防護衣等。



陳恒鑌表示，疫情下安老院社經營困難，員工工作壓力大，院舍確診人數眾多，員工既要照顧院友日常生活，又要兼顧防感染工作，希望今次派發物資能為員工提供更好的防護裝備，更好地照顧院友。他指，捐贈的物資中不少由中央捐出，感謝中央對香港抗疫工作的支持。



168名院友 128人確診

慶楠護老院院長表示，168名院友中有128人都確診，目前約一半已康復。她指，安老院舍欠缺隔離設施，員工要兼顧照顧確診者的工作，有確診員工堅持上班，照顧確診院友。她亦感謝各方，特別是中央政府的捐贈，形容目前院社防疫物資足夠。