上門打針下周試行　聶德權：谷針攻堅階段　不惜成本接觸需要人士

疫下長者接種率仍須急起直追，負責疫苗計劃的公務員事務局局長聶德權今日（26日）表示，疫苗接種工作已經到達「攻堅」的階段，政府將推出家居接種報名平台，供行動不便及高齡人士報名上門接種，下周將透過地區組織試行，稍後開放給公眾報名。



聶德權在電台節目上指，家居接種計劃暫時只安排接種科興疫苗，須研究實際配套安排，例如針後15分鐘休息時間該如何處理等。



上門打針攻堅 可觸及行動不便人士

聶德權指，在社區長者接種疫苗方面，政府已設立多個接種點，包括社區疫苗接種中心、流動接種車，基本上是「針等人」，形容目前接種疫苗已到達「攻堅」階段，要投入大量人力物力，單以成本效益而言是昂貴做法，但政府希望觸及行動不便的長者及殘疾人士。

他稱，政府將設立家居接種報名平台，供行動不便的人士使用，當局會按照申請者所住地區安排外展隊上門打針，預計下周先透過地區組織試行，其後正式向公眾開放。他說，當局正組織醫護外展隊上門接種，正研究實行細節，例如針後15分鐘休息時間該如何處理，如果由護士留下來等候15分鐘似乎不夠便捷。

正安排復必泰外展隊 赴院舍前先稀釋針劑

至於安老院舍長者方面，聶德權指，目標是外展隊在四月再到院舍兩次，為曾染疫的長者打針，以及為適合的長者接種第二針及第三針，相信目前只有少於一成的安老院舍長者家屬反對打針，外展隊會向家屬再作解說。他指當局正安排復必泰外展專隊到院舍打針，會以社區疫苗接種中心為「基地」稀釋針劑，再輸送至院舍接種，事前須掌握院舍對接種復必泰的需求。

料15%小童不願打針 冀9成接種可減復課後風險

政府早前宣布，學童兩針接種率須達9成，才恢復全日面授課堂。聶德權表示，目前3歲至11歲兒童首針接種率約59%，升幅快但近期有放緩，估計有15%兒童因染疫或家人染疫而不能打針，有15%不願打針，當局及兒科醫生會多進行解說工作。他希望盡快達至9成接種率，因復課後料會出現散發性爆發，希望藉此減低重症及死亡率。

另外，他提到現時已接種三針疫苗的人士中，首兩針接種科興人士，有25%第三針轉打復必泰；而首兩針接種復必泰的人士有9成繼續接種復必泰。

首兩針打科興 每四人一名第3針轉復必泰

聶德權強調，在抗疫工作中，政府和公務員負有主體責任，除核心抗疫部門外，紀律部隊參與管理隔離設施及個案追蹤，也有47個政策局及部門參與圍封強檢，呼籲各部門首長多交代部門的抗疫工作，讓外界得悉情況。