第五波7千人疫歿　林鄭未回應道歉否：全民檢測無能力做等於白講

近日避談「動態清零」的特首林鄭月娥，最新接受訪問時重提該字眼，稱本港有能力控制新增病例在一定範圍，甚至遏制，也有機會「動態清零」。林鄭月娥在今早（27日）在疫情記者會表被問到是否轉變立場，她稱不希望社會就兩條路線有爭拗，因大家理解不同，希望實事求是，支持政府找出最有利於香港抗疫的方案。

對於第五波疫情逾7000人死亡，林鄭月娥未回應會否道歉，又指進行全民檢測講求能力，「如果無能力就白講」。



稱一早認為全民檢測時機緊要

林鄭月娥表示，每個城市都有不同抗疫手段，事實上抗疫是動態，不斷改變，本港Omicron第一宗個案出現發生後，成功壓制擴散，但不幸是有檢疫酒店感染個案出事，之後流出社區，這不是人為上的錯誤。她稱，每一個階段按著研判，考慮政府內外專家意見，不能形容政府經常轉變，「如果說轉變，轉變都是為了防疫」。

對於疫情初期未進行全民檢測是否存在誤判，林鄭月娥稱一早認為時機緊要，無人預料到2月後嚴重爆發，高峰期是3月3、4日，因此要有所準備，若不告知市民、無細化方案，從而向中央要求支援，「到時提出後，大家亦會批評點解唔一早講」，強調「每次做這些工作都要講能力，如果無能力就白講啦」。

向離世人士家人深切慰問

第五波累計逾7千人死亡，專欄作家屈穎妍近日撰文透露，其父親正是其中一人，被問到會否就抗疫策略有誤，向市民及死者家屬道歉，林鄭月娥在記者會上未有回應。她之後回應提問時表示，向每一位離世人士的家人致以深切慰問。