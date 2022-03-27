院舍爆疫｜周永新：靠內部檢討流於表面　議員：疫後獨立調查問責

經歷過四波疫情，去年本港長達8個月成功「動態清零」，但政府似乎未把握好時機準備應對新一波來襲，更未曾交代過長遠控疫藍圖。去年12月底，第五波掩襲而至，根據官方數字，不足3個月逾百萬人確診，死亡人數逼近7,000人，香港由最成功防疫地區之一，淪為死亡率全球之冠，社區被迫「與病毒共存」。疫情重創院舍，半數疫歿者都是院友，全港逾九成安老院爆疫，一半院友中招，骨牌式拖垮醫療系統及檢疫隔離設施。



特首早前表明，對成立委員會全面檢視政府、民間及機構行為持開放態度。時隔不夠一周，昨天（26日）設立由勞福局常任秘書長劉焱牽頭的工作小組，率先檢討院舍抗疫能力，旨在跨部門加強院舍軟硬件，特別要改善通風系統及訂立抗疫指引。港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新指，通風等設備問題是流於表面，甚至是「明知而無改到」，認為安老院大爆疫背後有深層次問題，院舍環境及人手等均須深入檢討，建議邀請學者加入。



周永新說，單靠政府內部小組，難以檢討全盤抗疫政策，須如2003年沙士後成立獨立調查委員會，由法官處理，期望下屆政府進行，徹底研究本港管治架構的問題。有立法會議員認同疫情過後是時機，包括追究失職官員責任，認為只有這樣，才可以避免勞福局局長羅致光口中的「慘痛經驗」重演。



周永新表示，安老院近半院友染疫，政府應探討有關情況背後反映的深層次問題。（資料圖片/鄭子峰攝）

今波疫情，單日確診人數幾何級數攀升1個月後，昨日（26日）首度回落至四位數，其中一個主因，相信是社區逐漸建立起自然免疫屏障。港大推算，目前全港已有440萬人中招，但亦不容鬆懈，因為一旦第六波來襲，分分鐘再添逾200萬人染疫，安老院舍慘況可能重現。

政府特別提到研究通風 周永新：非常表面

羅致光昨天在特首例行記招，宣布成立政府工作小組檢討院舍抗疫能力，主要工作是改善安老院舍通風問題及提供抗疫指引，防範第六波疫情來襲。他坦承，當局在2020年第三波疫情，已經留意到院舍通風問題，但當時認為改裝有難度，因此為院舍增添了空氣清新機，但明顯無法應對傳播力較強的變種病毒Omicron，導致院舍的慘痛經驗。

周永新直指，羅致光口中的通風問題非常表面，根本毋須由小組檢討研究，「點解明知有問題，無修改到呢？」他指安老院近半院友染疫，而染疫死亡的人當中半數是院友，是非常高的數字，政府應探討有關情況背後反映的深層次問題，包括檢討安老院條件欠佳、缺乏隔離設施及人手不足等問題，藉此長遠改善長者照顧情況。

議員：內部檢討流於技術性 倡加入業界學者

新思維社會福利界立法會議員狄志遠認同，政府設工作小組探討如何有效防範下一波疫情，涵蓋軟硬件、中央支援及隔離措施配套等，但始終是亡羊補牢。他說政府應趁機提高安老院舍標準，但提醒不可以一刀切淘汰不合標準的院舍，過於急進會弄巧反拙，導致供求失衡更加嚴重。他又提出，由政府內部進行檢討存在局限，可能會流於技術性檢討，建議加入安老院營運者和學者，提供更宏觀的意見。

選委界立法會議員江玉歡則指，今次安老院舍問題明顯是人手和設施不足，安老院與隔離設施的溝通也出現問題，希望今次檢討可以探討有關問題。她同樣認為政府應加入老人科醫生及安老院舍人士一同探討，又稱長遠政府應該成立部門，專門處理安老問題。

狄志遠強調，雖然歡迎政府就院舍進行檢討，但同時須全面檢討整體疫情應對，亦要探討是否有官員要問責，體現問責精神，強調並非為責怪而責怪。

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周永新：須由法官獨立調查 議員指失職者應問責

今波疫情奪去近7千條人命，應否如2003年沙士般成立獨立調查委員會？周永新指，單靠政府內部，難以檢討全盤抗疫政策，有必要成立由法官領導的獨立調查委員會，期望下屆政府進行。他說官員未必需要「人頭落地」，但有必要仔細研究香港管治架構出現甚麼問題。

2003年，疫情過後政府成立「嚴重急性呼吸系統綜合症專家委員會」，委任11名英美澳、內地及本地專家檢討控疫工作，最終委員會沒要求官員問責，但時任衞生福利及食物局局長楊永強與醫管局主席梁智鴻辭職下台。

狄志遠及江玉歡都認同疫情過後，是成立獨立調查委員會的時機。狄志遠說要為疫情進行全面檢討，除了疫情管控外，也要檢視政府運作、公務員動員，「依家唔係問責時機」，但疫情過後，是否有官員需要問責的問題值得探究，認為是體現問責精神。

江玉歡指，調查應該涵蓋為何疫苗接種進度緩慢、初期資訊混亂等，最主要目的是為了避免悲劇重演，並非為了問責，但若調查中途發現官員有錯失，便需要追究責任。