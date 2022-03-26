每朝記招踏入第3周　林鄭：為澄清揣測報道　官方立場都係聽我講

行政長官林鄭月娥本月9日起，每周6天親自主持例行抗疫記者會，至今已超過兩星期。她今早（26日）在記者會時表示，每朝舉行記者會是為了第一時間澄清無根據的揣測，免得錯誤資訊在網絡傳播，舉例今天就有報道指政府會就航班及航線熔斷機制「大讓步」，以及停建更多長者暫託中心，林鄭都一一否認。



對於行政會議召集人陳智思今早接受訪問，表示不少企業及人士因隔離檢疫措施離港，部分已撤離的企業重回香港機會很微，而回港隔離規定亦不宜長期持續，須思考香港能否維持國際金融中心。林鄭回應指，陳智思只是表達個人及商界觀點，要了解更官方的立場，就要聽她本人及特區政府。



我點解要日日出嚟見大家呢？都係希望第一時間澄清一啲誤會，或者澄清一啲無根據嘅揣測式報道，以免喺整日嘅電子媒體或網上不斷傳播。 林鄭月娥

撤出香港︱陳智思：企業重返機會微 抵港隔離規定不宜長期維持

林鄭表示，自己未了解陳智思所說的內容及細節，但強調陳智思表達的僅為個人觀點，他雖然是行政會議召集人，但來自金融界，意見受業界及其背景影響。至於會否為了留住人才，而提早放寬社交距離措施，並增強市民對經濟前景的信心，林鄭強調，不會早於4月21日放寬，但呼籲市民保持信心，若四星期內疫情持續回落，可望按照她早前公布的藍圖分階段放寬有關措施。

她又說港府最終目標為盡快遏止第五波疫情，這樣才能恢復與內地以至國際通關，提振經濟。

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民研：24%受訪者有意移民 非民主派有計劃離港比例上升

不過，被問到香港民意研究所昨（25日）公布民調，指四分一受訪者有計劃移民，另近半港人對本港經濟前景信心不足。林鄭則表示，無興趣亦不想評論調查結果，但呼籲市民保持信心，期望今日確診數字跌破一萬，4月21日前持續下降，屆時可放寬社交距離措施。她又指，確診數字相信難以在短時間下降至令人放心的階段，疫苗接種仍須快馬加鞭，繼續進行。