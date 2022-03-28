沙半山手記｜特首戰四強突出　選委「國家隊」403全部留港

一度延期的特首選舉，提名期將於下周日（4月3日）開始，沙半山收到消息，近千五名選委組成的選舉委員會，當中被稱為「國家隊」的第五界別（主要是人大政協等全國性組織成員組成的300人界別），被北京有關當局建議，當日必須盡可能留在香港，至於留港的原因，並未說明。此外，不同渠道消息均指向，今屆特首選舉很大機會採用澳門的「一人參選模式」，而近日有趨向參選的潛在候選人，更陸續收到「溫馨提示」，莫作「無謂舉措」。



沙半山早前分析，根據上屆特首選舉往績，兩大熱門政務司司長李家超和財政司司長陳茂波，倘若依據上屆「軌跡」行事，二人或其中一人便有可能在本周率先請辭，然後報批國務院，再宣布正式參選特首，不過這畢竟只是選戰分析，不是鐵定發展。沙半山一貫撰文作風是「消息+分析」，有鑑於特首選舉茲事體大，為求清楚說明，沙半山便按據上述最新消息，「地毯式」分析各個潛在候選人最新走勢，務求絕不遺漏。

李家超陳茂波兩熱門藏暗湧

李家超和陳茂波早前經沙半山評點為大熱門之後，瞬間惹來政界熱議兩位司長會否在本周請辭？記者們亦紛紛查詢二位高官的新聞秘書，回覆不是變相否認就是拒絕評論揣測。

期間沙半山也打探得以下進展，一位港府消息人士和一位商界靈通消息人士均稱，「有跡象」顯示陳茂波將會參選特首選舉。事實上，近期財爺表現甚勇，高舉「動態清零」的抗疫基調，似乎擺出隨時出閘之勢態。然而，不少政界人士評論，財爺為人和藹，有人和之優勢，但缺乏魄力勵行改革。

一位地產界鉅子向沙半山表示，未收到任何確鑿消息，究竟誰是北京心儀之選？但他分析，倘若北京重視國家安全作為未來數年香港的施政主調，估計李家超仍是下屆特首的不二之選。然而，一位中港脈絡靈通的消息人士向沙半山清楚表明，李家超不是北京下屆特首的心儀之選。

梁振英鄧炳強屬「大破大立」人才

有資深政協透露，3月兩會期間，政協副主席梁振英的陣營表現十分積極，平時表現「冷酷」的梁振英主動與選委攀談，其身兼政協委員的「忠粉」亦不避忌向人透露，梁振英已經準備就緒，準備好政綱及班底，隨時可以去馬參選特選，態度更顯得勝券在握，但補充稱仍待中央指示。有梁營中人承認，現時萬事俱備只待「北風」，環顧各潛在熱門人選，特別是司局級官員，要他們在短時間內辭職、籌組班底、撰寫政綱再競選，並不容易，梁振英在這方面有相當優勢。

一位長年觀察及分析香港政治的人士認為，梁振英應該甚有把握，絕非只是「博衝閘」的陪跑份子，反而大有機會翻盤成功。

另一位中港脈絡靈通的消息人士向沙半山透露，北京為了覓得下屆心儀特首人選，並推薦給選委們選拔出來，過去兩年，進行了前所未有的大規模調研，一直是希望揀選出一位能夠「大破大立」的大才，帶領香港重新出發，反覆研判後認為香江芸芸優材中，有「大破大立」才華，敢於乾坤決策，只得梁振英和現任保安局局長鄧炳強二人，然而，鄧炳強畢竟質歷略淺，成為其「硬傷」，但鄧在建制陣營中深孚眾望，若北京此回決心為香港未來改革大破大立，也不排除「破格」大膽起用鄧炳強。

四強突出後 餘下冷門逐一細數

沙半山早前已表明，前世衛總幹事陳馮富珍本身曾是熱門之一，奈何她心感年過七旬，有心無力，故經已推辭北京的邀請，無意參選。至於一向屢被傳聞有意角逐特首的行政會議及立法會議員葉劉淑儀，有消息指出，熟悉北京人士已向葉劉「溫馨提示」，今屆她獲接納提名的機會甚低，可否不作「無謂舉措」？就此消息沙半山正向葉太查詢，但暫未獲回覆。

至於現任特首林鄭月娥，沙半山甚少提及她是下屆潛在候選人，絕非對林太有任何成見，而是確實鮮聞任何消息涉及她有望連任，故才斗膽不敢妄語。

至於行政會議召集人陳智思、港交所主席查史美倫、港交所前行政總裁李小加、金管局前總裁陳德霖、行會成員李國章和廖長江，袞袞諸公雖不時有專欄作家「點讚」有望成為特首，但沙半山悉力打探，迄令尚未聞悉這幾位才俊，行情突告看漲。

召集「國家隊」403所為何事？

此外，有出席兩會後留在內地的選委表示，收到提示4月3日前要返回香港，但並非硬性規定，「5月8日（投票日）就一定要在香港」 ；亦有「國家隊」選委稱未接獲通知，但已預定未來一個半月要留守香港，履行選委責任。

沙半山大膽揣測，北京突然「吹雞」召集約300名第五界別的「國家隊」於提名期首日趁機候命，可能是希望北京心儀之選，一旦拍板下達「推薦」，能夠獲得在洪荒之力動員下的提名票數，讓社會各界洞悉好誰是「真命天子」，為落實一人參選模式鋪好路，最終務求在大疫情之下，減少內耗，集中精力，選好第五任行政長官。