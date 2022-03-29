奧斯卡掌摑事件︱前區議員王卓雅公開斑禿照　籲勿玩笑：情緒致命

昨日（28日）舉行的奧斯卡頒獎禮上，出爐影帝韋史密夫（Will Smith）因太太Jada Pinkett Smith被嘲光頭，上台掌摑頒獎嘉賓Chris Rock，成為焦點。目前身處英國的西貢區議員王卓雅，去年10月宣誓後被DQ，其後離港，當時她透露自己因宣誓風波患上「班禿」，去年中開始脫髮。



王卓雅昨天（28日）在社交網站上載自己「班禿」的照片分享近況，以經歷呼籲大家勿以別人的病開玩笑，因為大家無法想像患者或其家人的感受，強調班禿雖不致命，但情緒會：「對患者而言並非笑話！」



體會韋史密夫感受 Jada光頭亮相鼓起最大勇氣

王卓雅去年11月公開自己患上俗稱「鬼剃頭」的斑禿，她最新帖文指，Jada的光頭髮型並非自己可以選擇，而是因為免疫細胞攻擊毛髮，而引致所有頭髮脫落。她憶述自己開始脫髮時，家人看著她頭髮逐漸變稀薄，地上佈滿頭髮，感受到家人都有壓力，因此自己可以體會韋史密夫作為患者家人的感受，而Jada能夠以光頭造形出席公開活動，相信她已鼓起了最大的勇氣。

王卓雅。（阮秀君攝／資料圖片）

王卓雅：情緒會致命 不應開病患玩笑

王卓雅指，自己患病後認同了不少病友，他們不少都曾因為脫髮而患上抑鬱，甚至曾經自殺：「如果可以選擇，我相信Jada都會想有頭髮。」她說，自己有時候都會因為自己沒有頭髮而失落，會掛念自己一頭長髮，但治療是個很漫長的經歷，有研究指頭髮每月只可大概生長1.5厘米，即使免疫系統不再攻擊毛髮，也需要以年計的時間才可擺脫假髮或癩痢狀態，而病情亦可能再復發。

她稱「班禿」現時並無法根治，只能夠延緩掉髮或促進頭髮的生長，「有頭髮邊個想做癩痢」。自己不想評論韋史密夫的行為對錯，但提醒「開玩笑亦不應該用別人的病作玩笑，你無法想像患者自身或其家人的感受。」【圖輯】韋史密夫怒摑基斯洛克逐格睇👇👇👇