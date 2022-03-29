父染疫亡　屈穎妍反駁網民言論：我父已打針！憑什麼質疑我所寫？

有「梁粉」之稱的專欄作家屈穎妍日前撰文透露，父親上周染疫離世，並憶述急症室內全是屍首的駭人畫面，但不少網民留言冷嘲熱諷，質疑屈穎妍文章未提及其父有否接種疫苗。屈穎妍回應傳媒查詢時表示，父親已打針，又強調自己所寫的都是在醫院親眼目睹。



「未去過急症室別跟我辯論」

屈穎妍日前在文章指，其父母早前染上新冠肺炎，之後在家隔離，媽媽情況好轉，但爸爸上周離世。她憶述父親離世當晚，她趕到醫院，但父親在急救室返魂乏術，護士事先警告急症室內全是屍首，但她不介意，進去跟爸爸遺體告別：「瞥見旁邊的病床，全是一個個沒了呼吸的老人，有的蜷曲身體、有的死不瞑目、有的張大了口，急救房內，沒一條生命是活的。」

網上有人留言幸災樂禍，質疑屈穎妍未有交代父親有否打針，以及在急症室所見所聞真偽。屈穎妍回應《港人講地》查詢時稱，不詳細駁斥網上言論，只想強調兩點：第一是父親已打針；第二，所有文章寫內容都是她在醫院親眼目睹，「那些躲在網上蒙頭蒙面連名字都沒有的人，憑什麼質疑我真人真姓光明磊落站出來的見證？未去過醫院急症室，別跟我辯論，叫他們去一轉回來再跟我對質。」

屈穎妍日前又批評特區高官回應疫情時仍笑得燦爛，令人憤慨，質疑高官對老百姓丟命沒感覺，「有官員為他們穿過一天黑衣、繫過一條黑圍巾嗎？」林鄭月娥之後出席記者會，曾以全身黑色套裝示人，並表示向每一位離世人士的家人致以深切慰問。