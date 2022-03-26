屈穎妍父疫歿：急症屍首如麻　轟林鄭豪言笑語：對百姓丟命無感？

今波疫情至今導致本港6,962人死亡，「梁粉」專欄作家屈穎妍撰文，表示父親正是「6,962分之一」，因染疫於上周離世。她談及父親離世當晚，她到急症室跟爸爸遺體告別，旁邊的病床全是屍體，「急救房內，沒一條生命是活的。」



她批評香港高官回應疫情時仍在笑得燦爛：「這種話、這種笑聲，讓死難者家屬聽了，能不心寒？能不憤慨？……如果你們真的對老百姓丟命沒感覺，我們無話可說，但作為死者家屬，我只想說一句：請別再笑。」



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急救室全屬老人屍體：有蜷曲、有不瞑目、有張大口

屈穎妍指，其父母早前染上新冠肺炎，躲在家隔離，媽媽好轉了，但爸爸上周離世。她憶述爸爸離世當晚，她趕到醫院，但爸爸已在急救室返魂乏術，護士事先警告急症室內全是屍首，但她不介意，進去跟爸爸遺體告別：「瞥見旁邊的病床，全是一個個沒了呼吸的老人，有的蜷曲身體、有的死不瞑目、有的張大了口，急救房內，沒一條生命是活的。」

她稱，急症室走廊站滿飲泣的家人，所有人都站着，因為此處橫七豎八擠滿病床，根本放不下椅子。其後她女兒趕來看外公最後一面，護士帶到了另一病房，「打開門，極低溫的冷氣襲來，一地都是遺體，全用白床單木乃伊式包裹着，小房間的地上就躺了十多具，應該是跟父親差不多時間過世的死者，還未計早上的、下午的、黃昏的……」

林鄭出席活動不時繫上圍巾，屈穎妍質問：「（香港疫情）死了這麼多人，有官員為他們穿過一天黑衣、繫過一條黑圍巾嗎？」（資料圖片）

狠批林鄭豪言笑聲：為死者穿黑衣繫黑圍巾？

屈穎妍狠批，香港至今死了近七千人，不點名狠批特首林鄭月娥笑得燦爛說：「現在取得了階段性成果……我很有底氣及很有能力去抗疫……」，她說「這種話、這種笑聲，讓死難者家屬聽了，能不心寒？能不憤慨？」

她提到外交部發言人汪文斌為東航空難結了黑領帶出席記者會，反問：「（香港疫情）死了這麼多人，有官員為他們穿過一天黑衣、繫過一條黑圍巾嗎？……如果你們真的對老百姓丟命沒感覺，我們無話可說，但作為死者家屬，我只想說一句：請別再笑。」