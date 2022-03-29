被提醒勿選特首？葉劉拒評　稱林鄭每日記招好嘥精神：言多必失

特首選舉提名期五天後展開，行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀今日（29日）在電台節目中多次避談，拒絕評論特首人選，也不回應自己會否參選。



行政會議召集人陳智思早前表示，很多從事亞太區業務的企業已遷離，預料重返香港機會低，又認為抵港隔離檢疫不宜長期維持。葉劉淑儀認為，陳智思應該表明其言論不代表行會，又指政府應建立與公眾溝通的團隊，現時由特首「赤膊上陣」每日召開抗疫記者會是「好嘥精神」。



下屆特首來自行會？葉劉：事在人為

葉劉淑儀過去兩屆均宣布參選特首，但未能取得足夠提名入閘，被問到今年是否收到提醒不要參與特首選舉，她表示不評論有關報道，亦不方便評論任何人選。至於下屆特首候選人來自行政會議的機會多大，葉劉淑儀說：「好難講嘅，事在人為啦。」

被問到會否恢復行會召集人會見傳媒的做法，葉劉淑儀說，目前政府很大的問題是沒有發言人或新聞統籌專員，目前訊息混亂，因此由特首「赤膊上陣」， 帶同官員會見傳媒，形容每日要準備應對傳媒是「好嘥精神」：「言多必失，梗會有一兩句講得唔係咁啱聽，咁好大風險。」她指出，中國外交部、美國白宮發言人等背後都有團隊協助，本港應該建立與公眾溝通的團隊。

撤出香港︱陳智思：企業重返機會微 抵港隔離規定不宜長期維持

葉劉：陳智思受訪宜表明言論不代表行會

對於陳智思受訪，提到香港不能長期維持隔離來港人士的政策，又指很多從事亞太區業務的企業已遷離香港。葉劉淑儀認為，陳智思應該表明其言論不代表行會，除非政府直接委任行會召集人擔任發言人，但事前必須向召集人交代政府看法：「要知道咩講得，咩唔講得。」葉劉淑儀提到，新一屆行政會議組成除了社會精英外，也需要能夠掌握民意及在議會有影響的政治領袖，維持與政黨和立法會的溝通。