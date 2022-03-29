民研：72%市民不滿港府表現　經濟評價最差　七成人不識行會成員

香港民研最新民意調查顯示，市民對政府的滿意率淨值為負62個百分點，一個月內顯著下跌15個百分點，當中不滿意率達72%，相反滿意率只有10%，創2020年2月以來新低。市民對政府的信任淨值急劇下挫，現為負35個百分點。



細分不同範疇，市民對經濟情況最為不滿，不滿率達74%；對民生狀況不滿的有69%。而政治不滿率反而最少，只有57%。有關情況明顯有別於過往長期趨勢，市民一直最滿意經濟狀況，對民生即使有不滿，亦遠遠好過政治。在2018年，市民對經濟的滿意淨值一度是正數，超過20%，即滿意者多於不滿者；現時卻是-64%，相差約90個百分點。



香港民研於3月由真實訪問員以隨機抽樣電話訪問方式，分別成功訪問1,000和1,004 名香港市民。調查顯示，市民對現時政治、民生及經濟狀況的評價，滿意淨值分別為負41、負57及負64個百分點，所有狀況的滿意淨值相比一個月前均有下跌。

而2018年中，市民對經濟滿意淨值企穩在正數之時；政治滿意淨值包尾，低於-40%；而民生滿意淨值雖是負數，也只是介乎負10%及負20%左右。市民對政經的不滿狀況，與現時剛好相反。

行會成員評分葉劉居首 近七成人完全不認識

至於反映市民對管治及社會整體狀況評價的民情指數，最新跌到57.4，較本月上旬再下跌8點。相關指數以0至200顯示，100代表正常，最新指數是有關調查持續近30年來，其中一個最低點。

半年一次的行政會議成員民望調查，身兼立法會議員的葉劉淑儀被最多被訪者提及，其次是行會召集人陳智思及資深大律師湯家驊。三人的評分依次排頭三名，分別是44.1分、42.9 分及34.5分，葉劉及陳智思的評分顯著上升，是2019年4月以來新高；湯家驊則微跌0.1個百分點。這項調查中，有68%受訪者表示完全不認識行會非官守成員。