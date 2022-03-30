夏寶龍主持第十次援港協調會　指援港抗疫是全國防疫大局的一部份

全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍今日（30日）主持支援香港抗疫工作第十次協調會，強調援港抗疫是全國疫情防控大局的組成部份，專班要堅定信心、毫不鬆懈，把中央援港抗疫的各項任務不折不扣落實好。



夏寶龍主持支援香港抗疫工作第十次協調會。（中通社影片截圖）

夏寶龍表示，要按照既定部署紥實穩妥推進各項具體工作，堅決防範化解各種風險隱患，以時不我待、只爭朝夕的精神狀態，奮力奪取香港疫情防控戰的最終勝利。

夏寶龍聽取專班各工作組匯報後表示，專班成立四十多天來，各參與單位堅決落實中共總書記習近平的重要指示，選派精兵強將，衝鋒在前、不分晝夜、團結奮戰，爭分奪秒加快方艙醫院等援建項目的建設，海陸空運輸齊頭並進，源源不斷向香港提供各類醫療和生活物資，譜寫了一曲曲援港抗疫的英雄贊歌，湧現出一個個援港抗疫的感人事迹，創造了一項項援港抗疫的奇蹟。他說，這些都充分體現了內地與香港血脈相連的骨肉親情，充分體現了中央的關懷，充分彰顯出我們的制度優勢。

要堅持科學、精準支援香港抗疫

夏寶龍指，要充份認識香港疫情防控形勢的嚴峻性、反覆性和援港抗疫工作的複雜性、艱巨性，堅持科學、精準支援香港抗擊疫情。要支持香港特區政府進一步負起主體責任，把中央支援香港抗疫的措施用好，確保物資發放到位、設施利用到位，全力減少死亡、減少重症、減少感染，並採取嚴格措施防止疫情輸入和反彈。