公務員減薪？薪酬調查尾聲　工會倡凍薪：數據欠佳憂累打工仔減薪

公務員年度薪酬調整幅度通常5月公布，其中私人市場的薪酬趨勢是其中一個指標，政府正收集相關數據，公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，這方面的工作未來一、兩天就會完成，之後政府就會分析數據，並在四月份諮詢職方，所以現階段任何公務員「減薪」傳聞都是假的。

梁籌庭指，疫情下私人市場薪酬趨勢「唔洗等數字，都知道一定唔理想」，所以去年已要求今年暫停調查：「如果到時公布結果係負數，即使公務員唔減，都會影響私人市場出現骨牌效應，出面啲僱主你控制唔到。」他說，最佳做法就是停止調查，一律凍薪。華員會會長利葵燕亦表示，沒聽過減薪傳聞，指華員會早前已建議政府今年凍薪及停止薪酬趨勢調查。



公務員事務局回覆《香港01》查詢時表示，薪酬趨勢調查委員會已於2月初授命進行2022年薪酬趨勢調查，重申會考慮多項因素才作決定。



公務員薪酬趨勢調查，會定出薪酬調整指標。（資料圖片）

未收集完薪酬數據

本港過去兩年受疫情影響，不少行業大受影響，社會關注政府薪酬趨勢調查，因為結果除了影響18萬公務員的薪酬調整，私營機構也會參考。網上流傳，公務員之間正談論今年全體減薪的消息，如果屬實將是繼2009年後首次減薪。利葵燕接受《香港01》查詢時指，網上經常有不同消息流傳，自己沒收到相關消息，政府亦未開始與職方團體討論薪酬調整事宜。她希望政府澄清消息，避免人心動盪，「唔出聲唔代表議題消失」，無視謠言並不妥當。

梁籌庭解釋指，程序上政府會先完成收集私人市場數據，再約見公務員團體，所以不可能這刻已有減薪決定。而薪酬趨勢淨指標以外，機制還會考慮經濟狀況、生活費用變動、政府財政、職方要求及公務員士氣，最終才決定到年度的薪酬調整幅度，所以目前是言之尚早。

議員倡加薪 梁籌庭：推我哋去死

疫下經濟狀況嚴重扭曲，梁籌庭指，私人市場薪酬趨勢不理想是完全可預見，在這種情況下停做薪酬趨勢調查，在2003年沙士已有先例，「依家同嗰陣時係差唔多」。華員會早前也去信公務員事務局，提出今年暫停調查，公務員繼續凍薪。利葵燕說，私人市場被疫情嚴重扭曲，化驗等行業生意增加已加薪，但部份行業亦出現企業倒閉、裁員、減薪，薪酬趨勢調查不同行業的比重，會令結果出現很大差異。

政府現正動員全體公務員抗疫，利葵燕指公務員工作量增加，而且不少同事參與有感染風險的工作，例如食環署部份職員要調去處理屍體。況且，全體減薪會連醫護、化驗師等一直加班的抗疫專業團隊也受影響，認為這情況下減薪並不公道。至於有立法會議員提出，疫情下「加薪」激勵士氣，梁籌庭則不認同，「而加咁嘅市況嗌加薪，咪啫係推我哋去死，最好係凍薪！」

▼近月公務員參與抗疫，包括圍封行動▼



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私人市場跟隨減薪 不利經濟復甦

華員會早於2020年提出，公務員凍薪3年。利葵燕指，當時薪酬趨勢調查是正數，按機制理應加薪，但2020年香港受到疫情影響，如果公務員加薪會令社會出現反彈，考慮疫情和社會情況而提出凍薪的建議。利葵燕指，第五波疫情對社會有很大影響，而私人市場不少企業亦會參考公務員薪酬調查，擔心如果公務員減薪，私營機構會跟隨，到時會打擊消費信心，無助經濟復甦。

利葵燕指，沙士時與政府商討薪酬安排，希望今次政府亦可盡快與公務員團體商討，一起定出方案，平息社會不安，聚焦應對疫情。

公務員事務局：調查專業客觀 考慮多項因素

公務員事務局回覆查詢時表示，每年的公務員薪酬調整都會考慮多項因素，包括從年度薪酬趨勢調查得出的薪酬趨勢指標、香港經濟狀況、生活費用的變動、政府的財政狀況、職方對薪酬調整的要求，以及公務員士氣。局方指，年度調查一直按照經薪酬趨勢調查委員會確認的調查方法和議定的公司名單，以專業客觀的方式進行，而委員會已於2月初授命進行2022年薪酬趨勢調查。

公務員事務局指，進行相關工作期間，局長會按一貫安排與職方代表會面，聽取他們的要求，並向行政長官會同行政會議反映他們的意見。行政長官會同行政會議會全盤考慮和小心平衡既定機制下的所有因素才作決定。