公務員今年減人工？工會促暫停薪酬調查續凍薪　議員倡加薪增士氣

第五波疫情衝擊各行各業，不少打工仔失業或被迫放無薪假，而被視為「鐵飯碗」的公務員，政府正進行年度薪酬趨勢調查，將影響18萬公務員今年能否加薪。

華員會早前去信公務員事務局，促請當局考慮中止2022年薪酬趨勢調查，因私營公司業務受疫情嚴重扭曲，公私營企業均處於非常時期，認為薪酬趨勢調查指標不具參考價值。華員會會長利葵燕表示，薪酬趨勢調查難以客觀反映各行業實況，又稱疫下公務員工作量大增，若扣減薪酬並不公道。

立法會公務員及資助機構員工事務委員會主席郭偉强認為，應按機制繼續進行薪酬趨勢調查，視乎調查結果和通脹數據等因素決定調整幅度，但若政府盲目再凍薪或會影響公務員士氣。有議員認為公僕在疫下加薪或減薪，均會引起爭議，政府需作出政治決定。



利葵燕：疫下公務員工作量大增 減薪不公

薪酬趨勢調查按年進行，以量度私營機構年度之間的薪酬變動，計出「薪酬趨勢總指標」，政府會從總指標中扣除遞增薪額，從而得出「薪酬趨勢淨指標」，再計及香港經濟狀況、政府財政狀況、職方對薪酬調整要求、公務員士氣等因素，決定薪酬調整。去年薪酬趨勢調查，經扣除遞增薪額，高級公務員薪酬趨勢淨指標為-2.04%，中級公務員為-0.54%，低級公務員為-0.68%，全為負數，但最終未有按機制減薪，行政長官會同行政會議決定全體公務員凍薪，是連續兩年凍薪。

疫情已持續逾兩年，第五波更重挫香港經濟，薪酬調查數據料相當「難睇」。華員會早於2020年提倡公務員凍結3年，利葵燕向《香港01》形容，現時是特殊情況，各行各業受疫情打擊的程度不同，薪酬趨勢調查結果取決所涵蓋的行業，若涵蓋更多受惠於疫情的行業，例如醫藥和檢測等，最終指標或呈正數，但倘涵蓋更多生意「插水式」下跌的行業，指標有機會達負20%，難以客觀反映真實情況。她說，目前經濟環境受限聚令等人為因素影響，屬扭曲的情況，建議中止今年的薪酬趨勢調查，避免引起爭議和分化。

她提到，疫情期間公務員工作量大增，除了維持必要服務外，有一部分公務員需要抽調出來，進行圍封強檢、接聽熱線、管理隔離設施等抗疫工作，若因為有行業受疫情影響而要扣減公務員薪酬，並不公道。她認為，中止今年薪酬趨勢調查亦可集中資源抗疫，撥出更多人手準備有機會推行的全民強制檢測，或應對下一波疫情等。

公務員需參與圍封強檢工作。（資料圖片）

梁籌庭：公務員減薪或致骨牌效應

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭同樣希望政府中止今年薪酬趨勢調查，因目前經濟波動，不適合進行調查，應待經濟回穩才恢復調查。他指，現時進行調查基本上可預料結果必定為負數，若公務員需減薪或引致骨牌效應，令私人企業仿傚，雪上加霜。

郭偉强認為，需按機制每年進行薪酬趨勢調查，不可跳過，但留意到去年本港仍有通脹，公務員承受不少通脹壓力，如果政府盲目再凍薪，或會影響公務員士氣。他指，最終公務員薪酬調整幅度，應視乎薪酬趨勢調查結果和通脹數據等資料出台後，綜合各項因素作出決定。

葛珮帆：疫下加人工勢被罵 凍薪較合適

民建聯議員葛珮帆表示，過去一年整體市道差，但部分行業反而在疫下生意急升，認為調查數據未必能反映實況，即使暫停調查亦合適。她指大部分公務員全身投入抗疫，若減薪會打擊士氣，但加人工亦會「被市民罵」，政府須平衡各方面作決定，若及早表明凍薪可減少爭拗。

勞工界議員周小松則指，公務員已經凍薪兩年，加上第五波疫情公務員承受龐大壓力，希望公務員獲加薪，藉此激勵士氣，相信若政府帶頭加薪，對私人企業亦有鼓舞作用。他說，除了薪酬趨勢調查外，政府亦可根據其他因素決定公務員的薪酬，冀政府在目前特別情況下作特別安排。

公務員抗疫表現惹議 政府指動員七成人參與

第五波疫情期間，有議員質疑部分公務員在家工作，未走到前線抗疫，主管港澳事務的國務院副總理韓正，在兩會發言時更要求公務員全力以赴抗疫。公務員事務局局長聶德權日前指，今波疫情共動員14萬公務員參與抗疫工作，佔整體七成，強調公務員在抗疫工作上責無旁貸。

有行會成員指，薪酬趨勢調查只是其中一個考慮因素，政府會從整體角度出發，包括社會反應，因政府作為全港最大僱主，若帶頭減薪或會引起私人市場連鎖反應。他稱明白社會對公務員表現有不滿，不少人亦認同葉劉淑儀早前指公務員「少做多得」、「過分注重薪酬」，但一旦減薪須考慮對社會的整體影響。