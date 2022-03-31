政府研快速檢測了解社區情況　梁熙倡復課前進行　強制上載結果

行政長官林鄭月娥今日（31日）在記者會上表示，目前不是全民檢測最佳時間，但透露將會很快公佈以快速測試包，掌握目前社區感染情況。民建聯立法會議員梁熙表示，歡迎政府接納意見，認為這是以較低社會成本找出隱性患者的方法。



梁熙表示，全民決速測試是低成本找出隱性患者的方法。（資料圖片/廖雁雄攝）

低成本找出社區隱性患者

梁熙表示，早於政府計劃向全民派發快速測試時，已建議採用此方法找出社區隱性患者，對於政府接納意見表示高興。

對於全民快速檢測的方案，梁熙提出要盡快公佈細節，並要在復課前進行，以免市民太早用完政府派發的物資而難以參與。

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建議強制上載結果 並提供誘因吸引市民

對於如何找出隱性患者，梁熙提出應強制市民將快測結果上載至指定平台，並禁止沒有申報的人士進入表列處所。同時可考慮放寬快測陽性24小時的申報時限，令願意主動申報的市民不至拒之於門外。

至於如何吸引市民參與，他提出可增加誘因，例如延長康復者可獲醫管局中醫門診特別診療服務的時限，由6個月延長至1年等。另外，梁熙指部份市民擔心會被安排進入社區隔離設施，建議政府加強宣傳目前的分層治療模式，說明無明顯病徵、家居環境許可的患者，仍可以居家隔離。