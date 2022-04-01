特首選舉︱提名期4.3開始　尾段撞復活節假期　提早兩天截收報名

第六屆特首選舉5月8日舉行，提名期由後日（4月3日）起至16日結束，為期兩周，不過交表限期將推前到14日下午5時。選舉事務處解釋，按照法例規定，候選人須於提名期內的通常辦公時間內交表，因為提名期最後兩天（15及16日）是公眾假期，所以交表限期推前。



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提名期內，有意參選者須親自到中環愛丁堡廣場3號展城館交表，辦公時間是周一至五上午9時至下午5時，以及周六上午9時至中午12時，公眾假期不開放。選舉事務處提醒，有意參選者須是香港永久性居民中的中國公民，沒有外國居留權，年滿40歲，並在港通常居住連續不少於20年。

資審會要求有意參選者填「補充表格」

另外在選舉改制後，每名候選人須取得至少188名選舉委員會委員提名，五個界別中，每個界別都不可以少於15名選委。候選人的提名是否有效，須經過資格審查委員會確認，資審會要求所有報名者須填妥「候選人資格審查補充資料表格」，可連同報名表格一同遞交，或不遲於4月16日中午12時直接交回資審會秘書處。

選舉事務處指因應疫情，如選委在提名期期間正處於外地、或接受強制檢疫而須就提名事宜求助，可致電該處。