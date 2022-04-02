17建制團體登頭版廣告　籲堅守「動態清零」　部分政團未有參與

第五波疫情持續，民建聯、工聯會、新民黨、新社聯和香港友好協進會等多個建制政黨和組織，今日（2日）在《大公報》、《文匯報》及《東方日報》等多份報章刊登頭版廣告，呼籲政府聚焦「三減」及嚴防輸入的策略，堅持「動態清零」目標。



廣告呼籲市民克服抗疫疲勞，在即將到來的清明節及復活節等公眾假期，減少不必要外出，遵守防疫措施，防止出現第六波疫情。在立法會內擁有議席的實政圓桌、香港新方向、教聯會、勞聯及新思維，未有參與登報行動。



有關廣告在《大公報》、《文匯報》、《東方日報》及《星島日報》刊登，聯署的團體還包括經民聯、自由黨、全港社區抗疫連線、九龍社團聯會及香港廣東社團聯會等。

籲做好準備適時開展全民強檢

廣告呼籲政府聚焦「三減」策略，嚴格做好外防輸入、內防反彈的防控措施，減少死亡、重症和感染，早日穩控疫情。廣告敦請政府堅持「動態清零」目標，加快為長者和兒童接種疫苗，並為適時開展全民檢測做好準備。

廣告呼籲社會各界把抗擊疫情作為最大公約數，堅定信心，同心抗疫：「堅持就是勝利！只要不鬆懈、不懈怠。我們終將戰勝疫情、走出困境。」