連任意向不能說？林鄭：提名期展開將明朗化　不希望選舉再押後

特首選舉提名期明日（3日）展開，潛在人選遲遲未表態，以致各種消息流竄，近日更傳出選舉押後一年、現屆政府延任。特首林鄭月娥今早（2日）表示，政府正按計劃、依程序推展特首選舉工作，將如期在明天展開提名期、5月8日進行投票。她強調不希望選舉再押後，會盡最大努力籌備及「堅持按呢套日子」進行。



至於外界關注她會否競逐連任？林鄭回應指：「都係嗰個答案，我依家唔會回答關於本人自己意願！」但她說，相信隨著提名期開展「應該係明朗化，不過今日對唔住啦，我無野可以喺呢度回應。」



林鄭出席例行抗疫記者會。

上次押後非常明智 疫情回落正盡全力如期選舉

有關選舉會否再延遲，林鄭今早出席例行抗疫記者會，回顧政府上月引用《緊急法》將原本3月27日投票的特首選舉，改為5月8日是「一個艱難決定」，但回望過去一段時間的確診數字高企，「睇落係非常有必要同好明智嘅決定！」她說如果上月沒押後，「由提名期，到競選期，到投票將會啱啱係香港疫情嘅高峰，好多嘢都做唔到，包括兩人限聚令，跨家庭唔准見面，係做唔到㗎。所以我同曾局長都覺得，當日咁難決定，係應該為香港做呢個決定！」

林鄭續指，今日情況相反，「係人都認為」香港已經過了高峰期，包括專家、學者及在座記者，目前正穩步回落，雖然未至可以推行全民強檢及放寬社交措施，但「如果情況繼續，應逐可以如期5月8日投票。」按照政府目前的工作及計劃，一切將會如期：「呢啲工作都係進行緊㗎。」

不希望再押後：一定盡最大努力堅持呢套日子

不過，她指提名期開始後，法律是有特別情況可以叫停選舉，「但我唔希望呢樣嘢發生」，雖然未必可以完全控制到疫情走向，但會盡最大努力籌備。她解釋上月宣布押後時，已指出推遲選舉的難處：「因為越遲做，令候任行政長官進行組班、或者籌備上任時間更加短，所以5月8日已差唔多，我覺得係最後日子，再推遲對候任特首係非常非常困難。」

一定盡最大努力堅持按呢套日子，即是明天展開提名期，5月8日進行投票，因為行政長官呢個位置係好重要，佢係香港特別行政區同政府嘅首長，亦有換屆工作（須準備）。 林鄭月娥

提名期內二人限聚？研豁免令參選人合理接觸選委

對於政府4月21日、即提名期後才會放寬社交距離措施，二人限聚會否影響候選人親身向選委拉票？林鄭表示這個問題政府會研究，承認在二人限聚令及禁止跨家庭聚會的情況下，「當然全部可以ZOOM，可以網上或打電話，但係會有啲困難。」她相信提名期內必然有不少接觸工作，參選人要接觸1,460多位選委，而「完善選舉」後「提名要求都唔低，要188個提名來自5界別，每界別不少於15名」。

她提到所有社交距離措施，在法例下都有豁免條款，其一個是政府行為，但個人參選並非完全政府行為，會研究如何便利有志參選人士，令他們可以「合理接觸選委」以爭取提名及進行競選工作，但暫時未能對外公布。

游兵散勇參選 林鄭：係每個人參選及被選自由

至於遲遲未有人表態，林鄭會否呼籲有志之士出選？她說「唔能夠我答，我覺得總之法律規定4月3日提名開始，佢攞到足夠提名就可以提交表格。其他人......都有嘅，香港有啲人都有志參選，都表咗態，係每個人參選及被選嘅自由。」