林鄭宣布不連任　5年前對手曾俊華即貼大笑相　原來一早有計劃？

特首選舉提名期已展開，特首林鄭月娥今日（4日）宣布不會參選下任特首，稱自己去年3月已向北京表達意向，強調家庭是唯一理由，「佢哋認為我夠鐘返返屋企喇」。5年特首選舉敗予林鄭的前財政司司長曾俊華，今早在Facebook更換頭像及封面相片，其中一張是他與年輕人打劍擊，眾人開懷大笑，未知是否向林鄭「贈興」？



早訂好今日推出NFT

林鄭月娥今早11時宣布不尋求連任特首後，曾俊華Facebook在11時06分更換頭像，又貼出打劍擊相片，隨即吸引大批網民留言，有網民指「好難令人相信係偶然」、「睇下而加邊個笑到最後」，又有人呼籲曾俊華再參選特首。

曾俊華之後再出帖，指月前已訂好在今日推出NFT ，與其他時事新聞絕對無關。他又指，疫情、經濟、自身去留，令大部份市民的生活都不易過，但他和5年前一樣，相信香港人，相信香港，相信難關總會過去，希望港人在困難時刻可以更加開心，所以邀請了日本畫家山内庸資（Yosuke Yamauchi）為他設計3,000個「Choi Yeah」 NFT。

2017年特首選舉上演「雙司大戰」，林鄭月娥得777票當選，曾俊華獲365票，他之後淡出政圈，活躍於創新科技界。