特首選舉︱拆解林鄭未能連任「死因」　除了修例抗疫還有一因素

特首林鄭月娥宣布放棄連任，可說是意料之內，林鄭月娥解釋是「家庭理由」，早已向中央表達不連任的意向，但政圈普遍認為，中央的考慮以及林鄭任內的施政表現，乃最重要的因素。

林鄭月娥帶領香港近5年，香港經歷修例風波，社會撕裂嚴重，特區政府陷入前所未見的管治危機，之後的民生政策、疫情防控也無法做到市民所預期成績。縱然不可能將所有錯誤歸咎到單一個人身上，但作為特區之首，負上政治責任離場亦是正常做法。

有學者認為，林鄭不能連任，不能簡單歸因於修例風波或疫情，問題核心是林鄭施政表現既無法得到中央認可，同時也得不到香港市民和政界人士支持，無法連任是正常事。



修例風波嚴重衝擊特區管治

林鄭月娥任內最大爭議事件，非2019年修例風波莫屬。因應台灣殺人案，林鄭與時任保安局長李家超推動《逃犯條例》修訂，結果民意巨大反彈，觸發大規模遊行示威，政府起初仍堅決去馬，但之後警方與示威者衝擊愈演愈烈，包括7.1衝擊立法會事件後、理大事件等，政府一直處於癱瘓狀態，無力處理各項爭議，結果香港經年累月的政治矛盾一次過引爆。

最終亂局由中央直接使出「霹靂手段」，制定《港區國安法》並直接頒布在港實施，暴力示威衝突才告停止，反對派力量其後亦被一舉掃平，但香港社會已為此付出沉重的代價。

對內，香港社會「黃藍」進一步撕裂，黃營固然在政界再無立足之地，但民間矛盾有增無減，不同政見之間各種各樣「你死我活式」辱罵、抹黑敵對陣營的言論仍然充斥網上。修例風波導致香港社會進一步撕裂，青年移民情況加劇，與林鄭當初競選口號「同行」、「We Connect」形成強烈對比。

在國家層面，中央政府解決香港政治問題時，國際上亦有人打「香港牌」。2019年時值中美貿易磨擦，香港局勢成為美國介入香港事務的口實，時任美國總統特朗普直接表明香港是貿易談判的因素之一。在《國安法》訂立後，多個民主派團體、媒體相繼解散，又再成為外國政府攻擊香港的口實。

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第五波抗疫失當成致命傷

民生工作方面，住房、貧富懸殊等深層次問題仍然嚴重，例如公屋輪候時間達到6年，遠離「三年上樓」目標；最新貧窮人口達165.3萬續創新高，貧窮率達23.6%。不過，林鄭月娥任內亦有兌現選舉承租，例如提出取消強積金對沖機制方案、引入兩級制利得稅，又把免費乘車優惠降至60歲等。

《港區國安法》實施後，政府施政阻力大減，理應更有條件做到良政善治，但第五波抗疫失當，可說是林鄭未能連任的關鍵。在短短三個多月之間，香港確診個案由一萬多宗急增至破百萬宗，死亡數字超過8千，高峰期日增近300宗死亡個案。一幕幕以往難以想像的情景，近月相繼出現在香港：公營醫療系統癱瘓，醫院迫爆，確診病人要冒寒冬在醫院外度宿；居家確診人士不獲支援，政府熱線、999緊急電話長期無人接聽；政府資訊發放混亂，市民因恐慌情緒搶購日用品；死者遺體未及處理，病人在病房與遺體「共存」；抗疫策略「兩頭唔到岸」，病毒未清零經濟民生先清零。

有政界人士私下表示，自去年起收到的風聲是，於第五波疫情前林鄭連任機會仍是「五五開」，甚至可能稍為秤先。不過第五波疫情下的種種亂象，相信無論是港人還是北京，都對政府的表現相當失望，林鄭作為第一責任人，未能連任才是正常事。

劉兆佳：林鄭應對修例、疫情力有不逮

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，林鄭月娥不尋求連任是明智之舉，雖然她勤力、用功，但過去5年應對修例風波和新冠疫情兩大危機，始終力有不逮、應對不足，令中央要主動出手協助。

劉兆佳指，本港國際聲譽已經受影響、市民在經濟民生付出沉重代價，特區政府管治威信受到很大挫折，如果林鄭月娥尋求連任，恐怕引起社會很多反對聲音，亦難以獲得中央充分信任和支持。

蔡子強：無論北京還是港人角度 林鄭皆不合格

中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，北京對林鄭的不滿始於修例風波，最終要勞煩北京出手，一定程度顯示她穩定不到香港局面；而北京下重手解決危機，也導致國際社會的批評。林鄭本人民望徘徊在二、三十分的低位，大批市民爭相移民離港，因此無論從中央還是港人角度，相信林鄭月娥都不是一個「合格」的特首。

他又指，林鄭與建制派關係破裂，後者對林鄭不滿已溢於言表，形容林鄭在性格上有一定缺憾：「說起話來得罪人多，稱呼人少，例如叫建制派去『反思』，這些用詞會激起很多意氣之爭」，認為林鄭既無民望，又無法得到北京賞識。

蔡子強相信第五波新冠疫情處理失當，是壓垮了林鄭連任的最後一根稻草，因國家領導人亦表明香港政府有防疫工作「主體責任」，已有相當的問責意味。他指在國內其他地方，官員如處理疫情不當要即時下台，香港由於情況有所不同，林鄭可做到任期尾聲，比較起來已算體面。