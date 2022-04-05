梁君彥欣慰議會擺脫內耗　行政立法回暖：盼共同維護憲制

立法會今日（5日）發表2020至21年度年報，立法會主席梁君彥在序言表示，對於議會擺脫內耗、重回正軌感到欣慰。行政立法關係在該會期回暖，立法會重歸平和理性，期望行政立法機關能繼續攜手合作，維護香港的憲制秩序及社會整體利益。



撥開雲霧見青天 議會回復理性效率大增

梁君彥提到，過去數年，香港飽歷風霜，面對各種前所未有的挑戰，立法會同樣走過崢嶸歲月：「撥開雲霧見青天，議會在本年度回復了久違的理性與秩序，會議工作效率大大提升，符合公眾期望。坐在主席台上，目睹議會以至社會終能擺脫內耗，逐漸重回正軌，我特別感到欣慰。」

他說，在2019至20年度會期，行政立法關係劍拔弩張，以「短問短答」形式舉行的行政長官質詢時間為例，多次因有議員行為極不檢點影響會議進行，以致自2019年6月起已無法舉行此類質詢時間。他指，行政立法關係在2020至21年度會期回暖，行政長官質詢時間亦於2021年3月恢復舉行，立法會重歸平和理性。

梁君彥表示，立法會在過去一年有效處理積壓多時的大量議程項目，包括多項關乎民生的法案。在該會期立法會共舉行49次會議，再無議員作出極不檢點行為以致會議須暫停或終止，各議程項目均能有效、適時地處理。單就該年度而言，立法會破紀錄通過46項政府法案，比過去幾屆每個立法年度平均通過約20項，多出一倍以上。