立法會會議室新裝修　淺木色枱配白色牆身溫暖明亮｜政壇諸事町

立法會議員數目大增至90人，大樓亦要按要求增添各項設施，以容納更多工作人員及更多功能。立法會主席梁君彥今日（28日）與建築署署長何永賢，視察位於2樓的「會議室4」，或為大家帶來新的家居設計概念。



梁君彥表示，曾經有議員覺得綜合大樓的會議室色調比較暗沉，因此「會議室4」改裝成以淺木色及灰色為主，新設計溫暖明亮而不失莊重。

會議室有一幅主牆，中間凹印着立法會標誌及立法會大樓剪影，簡潔得來亦點題。兩旁是不反光白色牆身，議員、官員開會時可以將影片投射到牆上。梁君彥表示，除了較環保，亦節省了購買及維修螢幕的開支。

以前「會議室4」只能進行閉門會議，要改為可舉行公開會議，就要添加設備。座位由26個增至31個，並加建攝影室供傳媒使用，而公眾席則設於3樓。

雖然加添不少設施，但「會議室4」並未見擠迫。梁君彥形容是「麻雀雖小，五臟俱全」，感謝建築署在半年內完成多項工程，期待綜合大樓擴建時再與建築署、立法會秘書處及其他相關部門「拍住上」。