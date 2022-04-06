特首選舉︱葉劉：設立候任辦公室盡慳　上次4,000萬裝修好唔值！

特首選舉開跑，新民黨立法會議員陳家珮今日（6日）在立法會大會提出口頭質詢，問及政府長遠有否計劃檢視特首換屆選舉的日程規定。現時，換屆選舉日須訂於特首任滿前至少95天的星期日，陳家珮問及有否計劃修改此法律規定，以令選舉日延後，以縮短新舊管治班子的交接期。



政制及內地事務局局長曾國衞表示，目前特首選舉日期安排為預留時間讓候任特首籌組政府班子，以及處理可能出現的法律挑戰等，政府現時沒計劃修訂相關規定。



選委界議員簡慧敏關注設立候任特首辦公室的安排，新民黨葉劉淑儀希望當局承諾，在籌備候任特首辦方面「慳得就慳」：「如果好似上次咁，4000萬（元）裝修，去租中區甲級寫字樓，好唔值囉。」曾國衞指，當局正密鑼緊鼓地籌備候任特首辦，會適當地使用經費，不會亂花錢。



陳：外國新舊班子交接期短 為免官員積極性下降

陳家珮說，根據海外經驗，為了避免施政方向出現不確定性及官員積極性下降，新舊管治班子交接期一般較短，以美國為例，現任總統的選舉及就職期間只有兩個多月。她質疑，若果香港特首不競逐連任，交接期會提早在選舉提名期結束時開始，距離新管治班子上場可達4個月之久，質問當局有否計劃檢視行政長官選舉的日期，以縮短新舊管治班子的交接期。

曾國衞表示，現行特首選舉日期安排為預留時間予多項重要工作，包括讓候任特首有足夠時間籌組班子；供中央政府作出特首及主要官員任命；進行交替和過渡工作，以及處理可能出現的法律挑戰。他指，目前安排行之有效，沒計劃修訂相關規定。