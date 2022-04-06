特首選舉︱2小時投票時間或延長　政府研究要求選委分時段投票

特首選舉下月8日投票，目前正處於提名期。政制及內地事務局長曾國衞今早（6日）在立法會表示，當局考慮因應疫情，延長投票日原定2小時的投票時間，同時正就選委投票安排制訂不同預案，包括要求1,400幾名有權投票的選委分不同時段進入會展票站；以及若有個別選委確診或須檢疫，如何安排他們投票。



曾國衞指，不同的預案旨在確保選舉符合防疫安排、並順利舉行，包括考慮選委分不同時段投票，以分散人流。他說，目前疫情雖呈向下趨勢，但每日確診數字仍然較高，明白參選人須與選委接觸，但可以選用電子平台，亦可在工作地點進行獲豁免的聚集或訪問。如果選舉日再出現疫情爆發，政府會因應情況作適當安排。

曾國衞被問到疫情若然反彈，政府是否有足夠時間交接。他指按照目前日程，下任特首組班及交接時間相對充足。