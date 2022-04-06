立法會通過稅務寬免條例　惠及201萬納稅人　議員倡審視稅制發展

立法會今日（6日）三讀通過《2022年收入（稅務寬免）條例草案》，落實今年《財政預算案》的減稅措施。財經事務及庫務局局長許正宇表示，有關稅務寛免估計會令政府減少143億元收入，強調做法充分考慮了政府財政承擔能力、經濟狀況和社會因素，惠及最需要照顧的納稅人。



《財政預算案》提出一次性寛減2021至22課稅年度百分之百的薪俸稅、個人入息課稅及利得稅，每宗個案以1萬元為上限。預料惠及201萬納稅人、15.1萬間企業。

工聯會立法會議員陸頌雄表示，支持今次稅務寛減，但認為政府應思考長遠稅制發展，需要為政府帶來穩定收入。選委界陳沛良表示，原則上支持減稅措施，提到政府自2008至09年度《財政預算案》每年也設有稅務寛減，已經屬恆常開支，不能視之為短期紓困措施，促請政府全面審視稅務制度，適當增加庫房收入。