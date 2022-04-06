民政事務總署署長上任首日　即到油麻地派發「防疫服務包」

民政事務總署署長張趙凱渝今日（6日）上任，隨即和義工團體到油麻地舊樓向基層家庭派發「防疫服務包」，並到訪當中一個住戶，了解長者在疫情下所面對的問題及所需的支援。



政府3月底公佈，原運輸及房屋局副秘書長（房屋）／房屋署副署長（策略）張趙凱渝在4月6日出任民政事務總署署長。

張趙凱渝第一日上任，就和民政事務總署副署長王秀慧及油尖旺民政事務專員余健強，一同到油麻地舊樓向基層家庭派發「防疫服務包」。油尖旺的「三無」大廈及基層家庭雖較多，民政事務局表示，有賴地區團體及企業、演藝界和少數族裔人士等多方面的義工的參與，油尖旺民政處已於今日完成所有上門派發工作。

300萬個防疫包已大致派完 較預期早達標

截至下午6時，各區民政處透過多個渠道合共派發了約300萬個「防疫服務包」，派發工作已大致完成，較原定計劃7天的基本目標為早。

十八區民政處明日（4月7日）開始在全港設立89個「防疫服務包」補漏拾遺派發站，讓未能收到自4月2日起向住戶派發的「防疫服務包」的市民前往領取。此外，為配合4月8日至10日全港市民每人每日自願進行快速抗原測試，各區民政處亦會在4月7日及8日在各派發站提供快速抗原測試包，讓有需要的市民領取。

張趙凱渝呼籲市民收到「防疫服務包」後，在4月8至10日每日利用當中的快速抗原測試包自行檢測，並呈報陽性個案，以期盡早識別感染者作適當跟進，盡快切斷社區傳播鏈。

▼各區補漏拾遺派發站名單▼

