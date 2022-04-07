保就業未採實名制　工會憂僱主炒舊人換新人　補貼難到工友手

政府今早（7日）公布最新一輪保就業計劃詳情，計劃將不設僱員月薪上限，兼職、散工亦可獲4千元工資補貼，同時涵蓋自僱人士、及65歲或以上持有強積金戶口人士。有工會稱歡迎新一輪計劃的調整，但認為當局未有採用實名制，工資補貼未必「落到工友手」；同時擔心會有僱主解僱舊有員工，另聘薪金較低的新員工，未能真正「保就業」。工會亦提到，有部份行業的工友無強積金戶口，始終未能受惠。



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相信調整能惠及更多僱員

工聯會理事長、立法會議員黃國指，從政府今早公布的「完善版」保就業計劃詳情，相信當局有聽取業界的意見，不設僱員月薪上限、涵蓋自僱人士等都是他經常收到的意見。

另外，在早前的公布中，不受疫情影響的中小企，例如建造業、派遞行業、藥房等，若員工多於50人將不能申請，現時亦放寬至100人。黃國相信，相關放寬對中小企而言有很大幫助。

港九勞工社團聯會副主席、及勞僱會勞方委員譚金蓮亦指，新一輪計劃不設僱員月薪上限，令年資長、或屬管理層的僱員受惠，認為有關調整能惠及更多僱員。

最關注錢落不到工友手

不過，黃國表明，工會最關注的仍然是「錢落唔落到工友手。」他提出當局應採用實名制，認為政府要在執行機制上有所監管，避免早兩輪有工友收不到或收不齊工資津貼的情況再出現。

政府於2020年推出兩期保就業計劃，補貼僱主支薪，僱主需承諾期間不會「裁員」。（資料圖片）

倡用實名制免僱主炒舊人換新人

譚金蓮亦質疑，「（僱主）用嗰個人（僱員）名申請，（工資補貼）畀唔畀得返嗰個人?」她認為只有採用實名制，才能確保有份申請的僱員可獲得工資補貼。她續指，實名制不難做到，當局可透過強積金資料核對僱員名字。

她提到，對計劃最大的擔心仍然是怕有些僱主會解僱舊有員工，另聘薪金較低的新員工以減省成本，未能做到真正的「保就業」，只是保住「就業數量」，這種情況正正在前兩輪保就業計劃均有出現，若然改用實名制派發工資補貼，則可避免這些情況發生。

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建議提交註冊證明代替強積金戶口

此外，譚金蓮提到，雖然新一輪計劃涵蓋自僱人士，但有部份行業的自僱人士未必有強積金戶口，以致未能申請。她建議，當局可善用一些行業的註冊制度，如導遊在旅議會均有註冊，當局可要求他們提交註冊證明代替強積金戶口。她亦提到，有部份工友既無強積金戶口，所屬行業亦無註冊制度，新一輪保就業仍會有遺漏。

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